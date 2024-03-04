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المؤتمر نت - أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عن استهدافٍ سفينةٍ إسرائيليةٍ في البحرِ العربيّ بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ

استهداف سفينة إسرائيلية في البحر العربي

المؤتمرنت -
استهداف سفينة إسرائيلية في البحر العربي
أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عن استهدافٍ سفينةٍ إسرائيليةٍ في البحرِ العربيّ بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القواتُ البحريةُ نفذت عمليةَ الاستهدافٍ للسفينة الإسرائيلية (MSC SKY) في البحرِ العربيِّ بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً، وذلك انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيٍّ على بلدِنا.

وأشارت إلى أن هذه العملية جاءتْ بعدَ ساعاتٍ فقط من تنفيذِ عمليةٍ نوعيةٍ أطلقتْ خلالَها القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ عدداً من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ على عددٍ منَ السُّفُنِ الحربيةِ الأمريكيةِ المعاديةِ في البحرِ الأحمر.

وأكدت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ استمرارَها في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ حتى إيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ وأنَّها لنْ تترددَ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ دفاعاً عنِ اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على مساندةِ الشعبِ الفلسطينىِّ المظلوم.

وأشار البيان إلى أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ومن خلالِ هاتينِ العمليتينِ تؤكدُ قدرتَها على استهدافِ السُّفُنِ الحربيةِ وغيرِ الحربيةِ في آنٍ واحدٍ وأن عملياتِها متصاعدةٌ ومستمرةٌ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وخليجِ عدن، وبابِ المندب، حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.








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