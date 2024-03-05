المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 5 مارس

في مثل هذا اليوم 5 مارس استهدف العدوان الأمريكي السعودي الأعيان المدنية في عدة محافظات ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين وتدمير ممتلكاتهم والبنية التحتية.



ففي 5 مارس 2016، شن طيران العدوان سلسلة غارات على قرى سكنية بمديريتي جبل حبشي وماوية غرب مدينة تعز وشرقها أسفرت عن تدمير أحد المنازل وتضرر منازل مجاورة فضلا عن أضرار في الممتلكات العامة والخاصة، كما شن ثلاث غارات على الطريق العام الرابط بين مدينة تعز والقاعدة وغارة على المطار القديم.



واستهدف طيران العدوان بتسع غارات منطقة العرقوب بمديرية خولان في محافظة صنعاء، ودمر بغارة منزل عضو المجلس المحلي يحيي أبو الهام بمنطقة بران في مديرية نهم، وشن عشر غارات على جبل هيلان الإستراتيجي بمديرية صرواح في محافظة مأرب، أدت إلى تدمير شيولات وجرافات تابعة لعمال الأحجار في أطراف الجبل، كما استهدفت الغارات منزل أحد المواطنين في منطقة الضيق بالمديرية ما أدى إلى تدميره كليا.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارة على منطقة السلف بمديرية عتمة في محافظة ذمار ودمر بغارة منزل مواطن بمديرية صرواح في محافظة مأرب، بينما شن المرتزقة قصفاً مدفعياً على مناطق متفرقة في المديرية.



وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان غارة على الخط العام بمنطقة بركان بمديرية رازح الحدودية، وأربع غارات على محيط مدينة صعدة، وأربع غارات على منطقتي الصوح والإمارة بمديرية كتاف، وخمس غارات على العقبة أسفل مران بمديرية حيدان.



وشن الطيران المعادي في المحافظة نفسها ست غارات على معسكري الصيفي وكهلان، وغارتين على منطقة مندبة وجبل شعيب بمديرية باقم، وغارة على مديرية الظاهر، في حين تعرضت مناطق متفرقة بمديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي سعودي استهدف منازل ومزارع المواطنين والطرق العامة.



طيران العدوان شن ثلاث غارات على كسارة في مديرية باجل وأربع غارات على مديرية الصليف، وسلسلة غارات على مديرية الخوخة في محافظة الحديدة، و 19 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.



واستهدف الطيران المعادي بصاروخ لم ينفجر تجمعا للنساء حول بئر ماء في منطقة الكناية بمديرية موزع في محافظة تعز، كما شن سبع غارات على وادي رسيان ومنطقتي البرح والكسارة بمديرية مقبنة، وغارتين على منطقة العريش بمفرق المخا.



وفي 5 مارس 2018، استشهد طفل وأصيب خمسة مواطنين جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على سوق الجملة بمديرية صالة في محافظة تعز.



وشن طيران العدوان 17 غارة على مناطق متفرقة في مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وثلاث غارات على موقع الطلعة وغارتين على موقع الشبكة في نجران.



ودمر طيران العدوان بغارة منزل مواطن في منطقة الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة، وألقى قنابل ضوئية في سماء المديرية وشن سبع غارات على مناطق رشاحة ومحجوبة وطيبة الإسم والفرع بمديرية كتاف.



واستهدف الجيش السعودي بأكثر من 100 صاروخ وقذيفة مدفعية مناطق متفرقة بمديرية رازح خلفت أضراراً كبيرة في ممتلكات ومزارع المواطنين، كما تعرضت منطقتا آل الشيخ وأل عمر بمديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب طفل بنيران المرتزقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، وقصفوا بأكثر من 80 قذيفة مدفعية و40 صاروخ كاتيوشا مناطق متفرقة في المديرية.



واستهدف المرتزقة مدينة الدريهمي وممتلكات المواطنين فيها بالمدفعية والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، وقصفوا بالمدفعية والرشاشات الثقيلة قريتي الشجن والكوعي في حين استحدثت جرافة عسكرية لهم تحصينات في منطقة كيلو 16 بالمديرية.



وقصف المرتزقة مطار الحديدة الدولي بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، واستهدف قصف مدفعي بأكثر من 17 قذيفة باتجاه فندق الاتحاد ومحيطه في منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة.



وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم ومناطق متفرقة من مديرية منبه بمحافظة صعدة.



طيران العدوان شن غارة على جسر وادي مور في منطقة المندلة بمديرية كشر محافظة حجة، وثلاث غارات على جبل جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.



وفي 5 مارس 2020، أصيب مواطنان، جراء استهداف المرتزقة حي الشهداء بمدينة الحديدة بقذيفتين مدفعيتين، وقصفوا بقذائف الهاون والمدفعية حي 7 يوليو وكلية الهندسة وحارة الضبياني، وبأكثر من 40 قذيفة شارع الـ 50 وحارة القمة بالمدينة.



واستحدث المرتزقة ثلاثة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وشارع الـ 50 بمدينة الحديدة، ومنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي، وقصفوا بأكثر من 100 صاروخ وقذيفة مدفعية، وبالأعيرة النارية استهدف معظمها مدينة الدريهمي واستهدفوا بكثافة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة قرية الدحفش في أطراف المديرية.



ونفذ المرتزقة تمشيطاً مكثفاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة على أماكن متفرقة في مديرية حيس، ومدينة الدريهمي.



وشن طيران العدوان عشرين غارة على حرض وجبل النار والمزرق في محافظة حجة، وغارة على مديرية صرواح وثلاث غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب، كما شن غارة على مديرية نهم في محافظة صنعاء.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 19 غارة على مناطق متفرقة بمديرية صرواح، وسبع غارات على مديرية مدغل وخمس غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب، خلفت أضراراً كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم.



واستهدف الطيران المعادي بغارة منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وشن غارة على البقع قبالة نجران.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي أربع غارات على منطقة الفاز بمديرية التحيتا، ومديرية حيس، في حين استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية وقرب شارع الـ50 وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وفي 5 مارس 2022، استشهد مواطن وأصيب سبعة مدنيين بينهم مهاجر أفريقي، بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة، كما أصيب مواطنان بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية.



وشن طيران العدوان غارة على الطريق العام بمديرية شدا في صعدة، وغارة على البقع قبالة نجران، و11 غارة على مديرية حرض، وغارة على منطقة بني حسن بمديرية عبس وثلاث غارات على مديرية حيران في محافظة حجة.



واستهدف الطيران المعادي بثلاث غارات مديرية الوادي، وبثلاث غارات أخرى مديريتي صرواح ومدغل وبغارتين مديرية الجوبة في محافظة مأرب، وبغارتين مديرية حرف سفيان في محافظة عمران.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي غارة على مديرية حيس، واستهدف الطيران الحربي منطقة الفازة بمديرية التحيتا بأربع غارات، بينما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.