المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 30631

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الثلاثاء، إلى 30 ألفاً و631 شهيدا، و72 ألفاً و43 مصاباً.



وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيداً و123 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



ويشن الاحتلال، منذ نحو أربعة أشهر، عدوانا غير مسبوق على غزة، تسبب بنزوح 1.9 مليون شخص، وتدمير جميع مناحي الحياة في القطاع، دون أن ينجح المجتمع الدولي في وقفه.