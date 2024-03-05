المؤتمرنت -

ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة إلى 7422

ارتفعت حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 7422 منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد تسجيل 22 حالة اعتقال ليلة الاثنين/ الثلاثاء.



وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير، في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، ترتفع إلى أكثر من 7422 تشمل من أبقى الاحتلال (إسرائيل) على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا".



وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس (الاثنين) وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 22 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال وأسرى سابقون 3 سيدات بينهم أسيرة أفرج عنها في صفقة التبادل مع حركة "حماس".



وأوضح أن عمليات الاعتقال رافقتها ممارسات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة في عدد من المنازل، ومصادرة الأموال والأجهزة المحمولة.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات اعتقال واسعة وممنهجة بكافة الأراضي الفلسطينية، ظنا منها أن هذه السياسة ستنال من عزم وهمة الفلسطينيين نحو تحرير أرضهم، وستوقف تحركاتهم النضالية لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.