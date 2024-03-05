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المؤتمر نت - كان الفقيد مثالاً للنزاهة والإخلاص والنشاط المتميز في العمل التنظيمي في صفوف المؤتمر الشعبي العام مجسداً فكر وتوجّه المؤتمر وسياساته في مختلف الأصعدة،

المؤتمر ينعي عضو لجنته العامة اللواء على الخضمي

المؤتمرنت -
المؤتمر ينعي عضو لجنته العامة اللواء على الخضمي
نعي المؤتمر الشعبي العام القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة اللواء / علي سالم الخضمي عضو مجلس الشورى، محافظ ريمة السابق، الذي وافته المنية يوم الثلاثاء 5 مارس 2024 أثناء تلقيه العلاج بالعاصمة صنعاء، بعد حياة حافلة بخدمة الوطن والشعب وانتصار الإرادة الوطنية في الثورة والجمهورية والوحدة .


واعتبر بيان النعي رحيل عضو مجلس الشورى الفقيد علي الخضمي خسارة كبيرة ليس فقط لأسرته وللمؤتمر الشعبي العام وإنما للوطن بأكمله.


نص البيان:

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).


ينعي المؤتمر الشعبي العام القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة اللواء علي سالم الخضمي عضو مجلس الشورى، الذي توفاه الله -سبحانه وتعالى- يوم الثلاثاء 5 مارس 2024 أثناء تلقيه العلاج بأحد مستشفيات امانة العاصمة صنعاء .


لقد كان الفقيد مثالاً للنزاهة والإخلاص والنشاط المتميز في العمل التنظيمي في صفوف المؤتمر الشعبي العام مجسداً فكر وتوجّه المؤتمر وسياساته في مختلف الأصعدة، سواء من خلال المهام الإدارية التي تولاها في المجال التنظيمي كرئيس اسبق لدائرة الادارة والخدمات بالأمانة العامة للمؤتمر أو من خلال عضويته في الهيئتين البرلمانية والشوروية للمؤتمر الشعبي العام.


وكان للفقيد الخضمي دور ونشاط إجتماعي واسع تميز بالحرص على لم الشمل والإصلاح بين الناس، وتطبيق النظام والقانون، بالإضافة إلى إسهاماته في الدفع بعجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في محافظة ريمة.


وتتقدّم اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بإسمها ونيابة عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام في كل أنحاء الوطن بتعازيها الحارة إلى أسرة الفقيد اللواء/ علي سالم الخضمي، وأهله وذويه، سائلةً المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

“إنا لله وإنا إليه راجعون”








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