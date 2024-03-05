المؤتمرنت -

برئاسة الراعي.. اجتماع مؤتمري يشيد بالموقف اليمني تجاه فلسطين

رأس النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب اجتماعاً تنظيمياً اليوم بالعاصمة صنعاء، ضم هيئات المؤتمر (البرلمانية – والوزارية – الشوروية)، بحضور الأمين العام للمؤتمر غازي أحمد علي، والأمين العام للشؤون التنظيمية خالد عبدالوهاب الشريف، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، خُصص لمناقشة المستجدات على الساحتين الوطنية والتنظيمية.



وافتتح نائب رئيس المؤتمر الاجتماع بطلب الأعضاء قراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن والمؤتمر عضو اللجنة العامة علي سالم الخضمي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.



ونقل الراعي إلى الحاضرين تحيات رئيس المؤتمر الأخ صادق أمين ابوراس، مشيداً بأعضاء الهيئات المؤتمرية الثلاث ومواقفهم الوطنية والتنظيمية على مدى السنوات الماضية، حيث كانوا نموذجاً للالتزام التنظيمي والولاء الوطني والانحياز إلى قضايا الشعب اليمني والدفاع عن سيادته ووحدته واستقلاله.



وأكد الراعي على أهمية مثل هذه الاجتماعات لتنشيط وتفعيل العمل التنظيمي ومناقشة الهموم والقضايا الوطنية التي تشهدها الساحة وأبرزها الموقف اليمني من القضية الفلسطينية والذي يعد نموذجاً مشرفاً رفع رأس اليمنيين وأكد أنهم كانوا السباقين لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين ودعمهم لمواجهة حرب الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحقهم.



وأشار النائب الاول لرئيس المؤتمر إلى أن غالبية أبناء الدول العربية والإسلامية يشيدون بالموقف اليمني من فلسطين وباتوا يتمنون زيارة اليمن والإطلاع عليه والجلوس مع أبناءه في أقرب فرصة ممكنه.



وأشاد يحيى الراعي بالتوجيهات الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط والمتضمنة فتح عدد من الطرق وبما يسهل حركة تنقل المواطنين، مؤكداً على أهمية استمرار مثل هذه الخطوات، متمنياً على الطرف الأخر أن يتجاوب مع مثل هذه المواقف الوطنية.



من جانبه عبر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، عن شكر الأمانة العامة لأعضاء الهيئات المؤتمرية على تجسيدهم الدائم لمواقف المؤتمر الشعبي العام في مختلف المراحل وفي مواقع عملهم وتواجدهم على المستوى الوطني.



ونوه أمين عام المؤتمر إلى أن اليمن يواجه العديد من المخاطر وأن هناك من يسعى إلى دعم عدد من المشاريع الصغيرة التي تستهدف تمزيق اليمن لكن هذه المشاريع ستفشل كلها وسينتصر اليمن الكبير والموحد على كل المشاريع الضيقة.



وأشار الأمين العام إلى أن المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل داعماً ومسانداً للقضية الفلسطينية ومدافعاً عن حق الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الصهيونية وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.



إلى ذلك، استمع الاجتماع إلى تقارير من كل من الشيخ عزام صلاح عضو اللجنة العامة رئيس الهيئة البرلمانية، واللواء جلال الرويشان عضو اللجنة العامة رئيس الهيئة الوزارية، والشيخ عبدالله احمد مجيديع عضو اللجنة العامة رئيس الهيئة الشوروية، عن أداء الهيئات المؤتمرية الثلاث على المستويين التنظيمي والوطني، مشيرين إلى أن أعضاء الهيئات المؤتمرية نفذوا المهام والتوجيهات الصادرة عن قيادة المؤتمر والمعبرة عن مواقف المؤتمر الشعبي العام تجاه مختلف القضايا التنظيمية أو القضايا المتصلة بالشأن السياسي والوطني.



وهنأ الاجتماع أبناء الشعب اليمني ورئيس المؤتمر الاخ صادق أمين ابوراس وقيادات وأعضاء المؤتمر بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.



هذا وقد جدد الاجتماع إدانة واستنكار جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وخصوصاً في قطاع غزة، مشيداً في الوقت نفسه بالموقف اليمني الرسمي والشعبي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.



وبارك الاجتماع كل الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية والقوات المسلحة اليمنية فيما يخص دعم أبناء الشعب الفلسطيني ومناصرة إخواننا وأشقاءنا في غزة سواءً بالاستهداف العسكري المباشر لإسرائيل أو بالعمليات التي تنفذ في البحر الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مؤكداً أن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش اليمني ليست موجهة ضد حركة الملاحة البحرية في باب المندب والبحرين العربي والأحمر وإنما هي موجهة ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى فلسطين، بالإضافة إلى استهداف السفن الحربية للعدوان الأمريكي البريطاني الذي يستهدف اليمن.



وشدد الاجتماع على رفض عسكرة البحر الأحمر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول المتحالفة معهما، مشيراً إلى أن التواجد العسكري الغربي في البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب إنما ينذر بمزيد من التصعيد وبما يهدد السلم والأمن الاقليمي والدولي، ومشيراً إلى أن من حق الشعب اليمني الدفاع عن نفسه ضد أي اعتداءات من قبل أي دولة كانت وعلى رأسها الولاءات المتحدة وبريطانيا اللتان تقومان بعمليات قصف واستهداف لليمن وانتهاك لسيادته واستقلاله بشكل مخالف لمواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.



كما أشاد الاجتماع بحملات المقاطعة الرسمية والشعبية للشركات الداعمة للكيان الصهيوني، مشيداً في الوقت نفسه بالتفاعل الشعبي والخروج الأسبوعي المتواصل للتظاهر في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات نصرةً ودعماً لإخواننا في فلسطين، مؤكداً أن هذا الموقف سيظل ثابتاً ولن يتراجع فالقضية الفلسطينية بالنسبة للشعب اليمني كانت وستظل هي القضية المركزية الأولى ومساندتهم واجب ديني وأخلاقي وإنساني.