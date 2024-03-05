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المؤتمر نت - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من "انفجار وشيك" في عدد وفيات الأطفال المرتبطة بسوء التغذية بقطاع غزة

يونيسف تحذر من انفجار بعدد وفيات الأطفال في غزة

المؤتمرنت -
يونيسف تحذر من انفجار بعدد وفيات الأطفال في غزة
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من "انفجار وشيك" في عدد وفيات الأطفال المرتبطة بسوء التغذية بقطاع غزة.. مؤكدة أن معدلات الوفيات بشمال القطاع "أعلى بثلاث مرات" من المسجلة في الجنوب.

وقال متحدث اليونيسف جيمس إلدر، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "نشاهد وفيات (بسبب سوء التغذية) كنا نخشاها منذ فترة طويلة، ونرى أن تلك الوفيات ستستمر في الارتفاع".

وأضاف: "سنرى انفجارا وشيكا في وفيات الأطفال، إذا لم يتم حل أزمة التغذية المتفاقمة في قطاع غزة."

وأوضح أن "معدلات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة في الشمال أعلى بثلاث مرات من تلك الموجودة في رفح جنوباً".

من جهته، قال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية، إن طفلا واحدا من بين كل 6 أطفال دون الثانية في شمال القطاع يعاني سوء تغذية حادا.

وأضاف أن هذه البيانات كانت في يناير/كانون الثاني، ومن المرجح أن يكون الوضع أسوأ اليوم.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 16 طفلا على الأقل توفوا بشمال القطاع خلال الأيام القليلة الماضية بسبب سوء التغذية والجفاف، كان آخرهم الطفل يزن الكفارنة البالغ من العمر 10 سنوات.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ربع عدد سكان القطاع، أي 576 ألف شخص، على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وذلك بعد نحو 5 أشهر من بدء العدوان الإسرائيلي.








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