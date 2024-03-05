المؤتمرنت -

صنعاء تستهدف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

أعلنت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ عن تنفيذ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ من خلالِها مدمرتينِ حربيتينِ أمريكيتينِ في البحرِ الأحمرِ.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان، صادر عنها اليوم، أن القوات البحريةِ والقوةِ الصاروخيةِ وسلاحِ الجوِّ المسيّر نفذت العملية بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ والطائراتِ المسيّرة.



وأكدت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ أنها لنْ تترددَ في توسيعِ عملياتِها ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ، وذلكَ استجابةً لنداءاتِ الأحرارِ من أبناءِ الشعب العظيمِ والأمة الإسلاميةِ، في تقديمِ الدعمِ والإسنادِ للشعبِ الفلسطينيِّ، الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصار.



وجدد البيان التأكيد على أن عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العدوانُ، ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.