المؤتمرنت -

صنعاء.. إعلان هـام من وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اصدار أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لاختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 1445هـ بإجمالي 273 ألفا وعشرة طلاب وطالبات موزعين على الفين و577 مركز اختباري في 15 محافظة بما فيها المديريات المحررة بمحافظة الضالع.



وأكد وكيل قطاع المناهج والتوجيه أحمد النونو، إمكانية حصول الطلاب المتقدمين لاختبارات الشهادة الأساسية على أرقام جلوسهم عبر الدخول على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للاختبارات



http://yemenexam.com/Home/SettingNo/9



وأشار إلى أن إصدار أرقام الجلوس في وقت مبكر يأتي في اطار حرص الوزارة على الطلاب وتصحيح اي اخطاء، إن وجدت، منوها بالجهود الحثيثة لكافة العاملين في الاعداد والتحضير للاختبارات وإصدار أرقام الجلوس.