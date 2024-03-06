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المؤتمر نت - حذّر الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، بأن "المجاعة شمال القطاع وصلت مستويات قاتلة وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين"

صحة غزة: المجاعة وصلت إلى مستويات قاتلة

المؤتمرنت -
صحة غزة: المجاعة وصلت إلى مستويات قاتلة
حذّر الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، بأن "المجاعة شمال القطاع وصلت مستويات قاتلة وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين".

وأوضح القدرة في بيان اليوم الأربعاء، أن المجاعة تتعمق وستحصد أرواح آلاف الأهالي، إذا لم يتم وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال فوري للمساعدات الإنسانية والطبية للقطاع.

وأكد المتحدث الفلسطيني، ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة إلى 18 شهيدا، بعد استشهاد طفلة، اليوم، في مجمع الشفاء الطبي.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب مجازر مروعة ومتتالية ضد آلاف البطون الجائعة شمال غزة، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة باستخدام كل أدوات الضغط لضمان وقف فوري للعدوان الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية وخاصة في شمال غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره وعدوانه الغاشم على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفا حتى اليوم 30 ألفا و717 شهيدا، و72 ألفا و156 مصابا، والآلاف من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات.








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