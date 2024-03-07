المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 7 مارس

في مثل هذا اليوم 7 مارس شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سلسلة من الغارات على محافظات الجمهورية أدت إلى استشهاد وإصابة مدنيين وتدمير واسع في ممتلكاتهم.



ففي 7 مارس 2016، استشهد مواطنان وأصيب آخرون وتضرر العديد من المنازل جراء أربع غارات شنها طيران العدوان على منطقة الردف بمديرية الوازعية في محافظة تعز، كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارات استهدفت سيارتين لمواطنين بمنطقة شعبو بالمديرية نفسها، واستهدف بعدة غارات منطقة الفاقع بالمديرية.



وشن الطيران المعادي سلسلة غارات على منطقة اللسان بمدينة المخا الساحلية ومنطقة المطار القديم غرب مدينة تعز، وأحياء في مديرية صالة شرق المدينة ما أسفر عن تضرر منازل وممتلكات خاصة وعامة.



واستهدف طيران العدوان بغارتين منطقة بران بمديرية نهم في محافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار بليغة في المنازل وممتلكات المواطنين.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارتين على منطقة الشبانة بين مديريتي نهم وأرحب في محافظة صنعاء، وغارة على جبل المنارة بمديرية نهم خلفت أضراراً في الممتلكات الخاصة ومزارع المواطنين.



وشن طيران العدوان غارتين على منطقة الروضة بوادي سريم بمديرية حريب القراميش في محافظة مأرب، فيما شن المرتزقة قصفاً صاروخياً مكثفاً على منازل ومزارع المواطنين بمديرية صرواح خلف أضراراً في منازل ومزارع المواطنين.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان خمس غارات على منطقة آل حباجر بمديرية سحار، وغارتين على جبل آل قراد بمديرية باقم الحدودية وأربع غارات على الطريق العام في العقبة بمنطقة مران في مديرية حيدان وغارتين أسفل جبل مران، ومثلها على معسكر الصيفي، خلفت أضراراً كبيرة في ممتلكات ومزارع المواطنين، بينما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي سعودي استهدف منازل ومزارع المواطنين وأحدث فيها اضراراً بليغة.



طيران العدوان شن سلسلة غارات على منطقة العمري بمديرية ذوباب، وغارتين على مطار تعز الدولي، وسبع غارات على مديرية الخوخة، وتسع غارات على مديرية باجل، وغارتين على مديرية حيس في محافظة الحديدة، وغارتين على جبل المرحة بمحافظة عمران، وغارة على منطقة كهبوب في محافظة لحج.



وشن الطيران المعادي عشر غارات على مديرية حرض في محافظة حجة مستخدما في اثنتين منها قنابل عنقودية، كما شن غارتين على مديرية المتون في محافظة الجوف.



وفي 7 مارس 2018، استشهد أربعة أطفال وامرأتان ورجل، وأصيب أربعة آخرين في غارة لطيران العدوان استهدفت منزل مواطن على خط شملان وادي ظهر بمديرية همدان في محافظة صنعاء.



استشهدت طفلة وأصيب تسعة آخرين أغلبهم نساء وأطفال من أفراد الأسرة إثر أربع غارات شنها طيران العدوان على منطقة كهلان بمحيط مدينة صعدة استهدفت إحداها منزل مواطن، كما استشهد وأصيب أربعة مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي في مديريتي شدا ومنبه الحدوديتين.



واستهدف طيران العدوان بغارة منطقة العرفاف بمريس في محافظة الضالع، وشن 15 غارة على مناطق مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارتين على مطار تعز الدولي وغارتين على منطقة الذكرة بمديرية التعزية، كما شن أربع غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب وأربع غارات على مناطق متفرقة بمديرية نهم في محافظة صنعاء.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن في عزلة الضبة بمديرية الصلو في محافظة تعز متأثراً بإصابته بقناصة مرتزقة العدوان.



واستشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة المجاملة بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة، واستهدف المرتزقة بالعيارات الرشاشة مناطق متفرقة من مدينة الدريهمي.



وقصف المرتزقة بالرشاشات المتوسطة حارة الضبياني وجولة موبايل، وأطلقوا 75 قذيفة مدفعية، وقصفوا بالعيارات الرشاشة مناطق متفرقة من مديرية التحيتا.



المرتزقة قصفوا بأكثر من 13 قذيفة هاون قرية الكوعي بمديرية الدريهمي واستحدثت جرافة عسكرية لهم تحصينات قتالية داخل إحدى المزارع في منطقة كيلو 16 بالمديرية.



طيران العدوان شن ثلاث غارات على مجازة في عسير، فيما شن الجيش السعودي قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم وقرى آهلة بالسكان بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.



وفي 7 مارس 2020، اعتدة مرتزقة العدوان رقابة المنظر وكيلو 16 بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، وقصفوا بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية مناطق متفرقة، وبثلاثة صواريخ موجهة حارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة، فيما استحدثت جرافة عسكرية تحصينات جديدة باتجاه الصحراء في شارع الخمسين.



وشن المرتزقة قصفاً مدفعياً استهدف جنوب شرق مديرية حيس، واستهدفت قذيفتا هاون منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، ودمروا بئر مياه ارتوازي لأحد المواطنين في المنطقة بقصف مدفعي مكثف.



طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارتين على مديرية الظاهر، وغارة على منطقة طخية بمديرية مجز، وخمس غارات على منطقة العطفين بمديرية كتاف.



واستهدف الطيران المعادي بغارة وادي جارة في جيزان، وشن خمس غارات على منطقة البقع في نجران.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب ثلاثة مواطنين وتضررت الممتلكات العامة والخاصة، جراء خمس غارات شنها طيران العدوان على حي النهضة وغارتين على حي عطان في أمانة العاصمة.



وأصيبت الطفلة المعاقة رحمة محمد صالح وطفلة أخرى جراء استهداف مرتزقة العدوان حافلة تقل أطفالا من ذوي الإعاقة بمنطقة حول العلبة بمديرية صالة في محافظة تعز.



وشن طيران العدوان غارة على منطقة العرج بمديرية باجل في محافظة الحديدة.



وفي 7 مارس 2022، استشهد مواطن وأصيب آخر جراء قصف صاروخي ومدفعي شنه الجيش السعودي على مديرية شدا الحدودية، في محافظة صعدة، كما شن قصفاً مماثلاً على مناطق متفرقة في مديرية رازح الحدودية، بينما شن الطيران غارة على مديرية الظاهر.



وشن طيران العدوان 13 غارة على مديرية حرض وغارة على مديرية حيران في محافظة حجة، وشن غارة على حديقة 21 سبتمبر بأمانة العاصمة، واستهدف بغارتين منطقة السواد في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، وبغارتين مديرية حرف سفيان في محافظة عمران.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي ثلاث غارات على مديرية حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصف المرتزقة بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.