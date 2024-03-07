المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يواسي آل مداعس

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ عبدالرحمن علي محمد مداعس، عضو اللجنة الدائمة المحلية، عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة 18، رئيس جمعية المنشدين اليمنيين سابقا، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد الأستاذ محمد مداعس، والى نجل الفقيد محمد عبدالرحمن مداعس، واخوانه، والى كافة آل مداعس، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب الأليم..



مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"انا لله وانا اليه راجعون".

