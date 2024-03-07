المؤتمرنت -

مخلفات الحرب تُسقط 52 ضحية منذ بداية 2024

وثقت اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام استشهاد وإصابة 52 مدنيا، جلّهم من النساء والأطفال؛ جراء انفجار القنابل العنقودية ومخلفات الحرب في عدد من المحافظات، منذ بداية العام 2024م.



وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم، أن هذه المخلفات تسببت في استشهاد 17، وإصابة 35 منذ بداية العام الجاري.



وأشارت إلى أنه تم توثيق سقوط 300 مدني خلال العام 2023م، منهم 108 شهداء، معظمهم من الأطفال والنساء.



وأكدت أنه مع سقوط هذه الأعداد من الضحايا لاتزال الأعمال المتعلقة بنزع مخلفات الحرب متوقفة للشهر التاسع على التوالي من قِبل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.