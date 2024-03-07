المؤتمرنت -

لجنة الأقصى تدعو للاحتشاد بهذه الساحات

حددت لجنة نصرة الأقصى ساحات مسيرات "انتصارا لغزة ضرباتنا متصاعدة" في العاصمة صنعاء والمحافظات يوم غد الجمعة على النحو التالي:



العاصمة صنعاء: ميدان السبعين عصر غد الجمعة.



صعدة:



- المدينة وساحة الشهيد القائد وشعارة وبني صيّاح والحِجْلَة برازح وآل سالم صباح غد الجمعة.



- الجَرَشة بغمر وقطابر وبني بحر وذويب وربوع الحدود وغافرة صباح غد الجمعة.



- مديرية شدا عقب صلاة الجمعة ومركز مديرية منبه عصرا.



عمران:



- شارع الشهيد الصماد بالمدينة وخمر والسّكيبات وصوير وخارف عصر غد الجمعة.



- ظليمة والسودة ومسور وحوث والمدان وشهارة وبكيل السواد عصر غد الجمعة.



- العمشية ومركز المديرية بسفيان والسود صباح الجمعة، وثلاء وريدة وحبابة عقب الصلاة.



البيضاء: ساحة السوق بالبيضاء ورداع والسوادية ومراكز المديريات عقب صلاة الجمعة.



لحج: خط كرش جوار الجمارك عصر غد الجمعة.



الضالع: شارع عامر بمدينة دمت وسوق قرين الفهد بقعطبة ومدينة جُبَنْ عقب صلاة الجمعة.



تعز: ساحة الرسول الأعظم في الجند وساحة الكمب بمقبنة عصر غد الجمعة.



ريمة: ساحات بلاد الطعام والجبين وكسمة ومزهر والسلفية والجعفرية ومختلف الساحات صباح غد الجمعة.



المحويت:



- ساحات المدينة ومراكز المديريات عقب صلاة الجمعة.



- مركز مديرية الطويلة صباحا.



الحديدة:



- شارع الميناء لمديريات المدينة، وبيت الفقيه وزبيد وجبل راس للمديريات الجنوبية عصر غد الجمعة.



- ساحات الزيدية ومفرق الزهرة والكدن والصليف للمديريات الشمالية، ومدينة باجل للمديريات الشرقية عصر غد الجمعة.



إب:



- ساحات الرسول الأعظم بالمدينة ومدينة العدين عصر غد الجمعة.



- مدينة يريم صباحا.



ذمار:





-ساحات مكتب الصحة بالمدينة وضوران ووصاب العالي عصر الجمعة.



- عتمة صباحا.



- جبل الشرق ووصاب السافل عقب الصلاة.



الجوف:



الحزم، المتون، المراشي، العنان، رجوزة، المطمة، خب الشعف، الزاهر، الحميدات، الغيل، المصلوب، رحوب عقب صلاة الجمعة.



مأرب:



- ساحات الجوبة عصر غد الجمعة.



- صرواح ومجزر وحريب القراميش وبدبدة وقانية صباحا.



حجة:



- ساحة حورة بالمدينة وساحات عبس والمحابشة ومستبأ ومراكز المديريات عصر غد الجمعة.



- وشحة صباحا.