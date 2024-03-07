لجنة الأقصى تدعو للاحتشاد بهذه الساحات
حددت لجنة نصرة الأقصى ساحات مسيرات "انتصارا لغزة ضرباتنا متصاعدة" في العاصمة صنعاء والمحافظات يوم غد الجمعة على النحو التالي:
العاصمة صنعاء: ميدان السبعين عصر غد الجمعة.
صعدة:
- المدينة وساحة الشهيد القائد وشعارة وبني صيّاح والحِجْلَة برازح وآل سالم صباح غد الجمعة.
- الجَرَشة بغمر وقطابر وبني بحر وذويب وربوع الحدود وغافرة صباح غد الجمعة.
- مديرية شدا عقب صلاة الجمعة ومركز مديرية منبه عصرا.
عمران:
- شارع الشهيد الصماد بالمدينة وخمر والسّكيبات وصوير وخارف عصر غد الجمعة.
- ظليمة والسودة ومسور وحوث والمدان وشهارة وبكيل السواد عصر غد الجمعة.
- العمشية ومركز المديرية بسفيان والسود صباح الجمعة، وثلاء وريدة وحبابة عقب الصلاة.
البيضاء: ساحة السوق بالبيضاء ورداع والسوادية ومراكز المديريات عقب صلاة الجمعة.
لحج: خط كرش جوار الجمارك عصر غد الجمعة.
الضالع: شارع عامر بمدينة دمت وسوق قرين الفهد بقعطبة ومدينة جُبَنْ عقب صلاة الجمعة.
تعز: ساحة الرسول الأعظم في الجند وساحة الكمب بمقبنة عصر غد الجمعة.
ريمة: ساحات بلاد الطعام والجبين وكسمة ومزهر والسلفية والجعفرية ومختلف الساحات صباح غد الجمعة.
المحويت:
- ساحات المدينة ومراكز المديريات عقب صلاة الجمعة.
- مركز مديرية الطويلة صباحا.
الحديدة:
- شارع الميناء لمديريات المدينة، وبيت الفقيه وزبيد وجبل راس للمديريات الجنوبية عصر غد الجمعة.
- ساحات الزيدية ومفرق الزهرة والكدن والصليف للمديريات الشمالية، ومدينة باجل للمديريات الشرقية عصر غد الجمعة.
إب:
- ساحات الرسول الأعظم بالمدينة ومدينة العدين عصر غد الجمعة.
- مدينة يريم صباحا.
ذمار:
-ساحات مكتب الصحة بالمدينة وضوران ووصاب العالي عصر الجمعة.
- عتمة صباحا.
- جبل الشرق ووصاب السافل عقب الصلاة.
الجوف:
الحزم، المتون، المراشي، العنان، رجوزة، المطمة، خب الشعف، الزاهر، الحميدات، الغيل، المصلوب، رحوب عقب صلاة الجمعة.
مأرب:
- ساحات الجوبة عصر غد الجمعة.
- صرواح ومجزر وحريب القراميش وبدبدة وقانية صباحا.
حجة:
- ساحة حورة بالمدينة وساحات عبس والمحابشة ومستبأ ومراكز المديريات عصر غد الجمعة.
- وشحة صباحا.