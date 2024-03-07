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أخبار

لجنة الأقصى تدعو للاحتشاد بهذه الساحات

المؤتمرنت -
لجنة الأقصى تدعو للاحتشاد بهذه الساحات
حددت لجنة نصرة الأقصى ساحات مسيرات "انتصارا لغزة ضرباتنا متصاعدة" في العاصمة صنعاء والمحافظات يوم غد الجمعة على النحو التالي:

العاصمة صنعاء: ميدان السبعين عصر غد الجمعة.

صعدة:

- المدينة وساحة الشهيد القائد وشعارة وبني صيّاح والحِجْلَة برازح وآل سالم صباح غد الجمعة.

- الجَرَشة بغمر وقطابر وبني بحر وذويب وربوع الحدود وغافرة صباح غد الجمعة.

- مديرية شدا عقب صلاة الجمعة ومركز مديرية منبه عصرا.

عمران:

- شارع الشهيد الصماد بالمدينة وخمر والسّكيبات وصوير وخارف عصر غد الجمعة.

- ظليمة والسودة ومسور وحوث والمدان وشهارة وبكيل السواد عصر غد الجمعة.

- العمشية ومركز المديرية بسفيان والسود صباح الجمعة، وثلاء وريدة وحبابة عقب الصلاة.

البيضاء: ساحة السوق بالبيضاء ورداع والسوادية ومراكز المديريات عقب صلاة الجمعة.

لحج: خط كرش جوار الجمارك عصر غد الجمعة.

الضالع: شارع عامر بمدينة دمت وسوق قرين الفهد بقعطبة ومدينة جُبَنْ عقب صلاة الجمعة.

تعز: ساحة الرسول الأعظم في الجند وساحة الكمب بمقبنة عصر غد الجمعة.

ريمة: ساحات بلاد الطعام والجبين وكسمة ومزهر والسلفية والجعفرية ومختلف الساحات صباح غد الجمعة.

المحويت:

- ساحات المدينة ومراكز المديريات عقب صلاة الجمعة.

- مركز مديرية الطويلة صباحا.

الحديدة:

- شارع الميناء لمديريات المدينة، وبيت الفقيه وزبيد وجبل راس للمديريات الجنوبية عصر غد الجمعة.

- ساحات الزيدية ومفرق الزهرة والكدن والصليف للمديريات الشمالية، ومدينة باجل للمديريات الشرقية عصر غد الجمعة.

إب:

- ساحات الرسول الأعظم بالمدينة ومدينة العدين عصر غد الجمعة.

- مدينة يريم صباحا.

ذمار:


-ساحات مكتب الصحة بالمدينة وضوران ووصاب العالي عصر الجمعة.

- عتمة صباحا.

- جبل الشرق ووصاب السافل عقب الصلاة.

الجوف:

الحزم، المتون، المراشي، العنان، رجوزة، المطمة، خب الشعف، الزاهر، الحميدات، الغيل، المصلوب، رحوب عقب صلاة الجمعة.

مأرب:

- ساحات الجوبة عصر غد الجمعة.

- صرواح ومجزر وحريب القراميش وبدبدة وقانية صباحا.

حجة:

- ساحة حورة بالمدينة وساحات عبس والمحابشة ومستبأ ومراكز المديريات عصر غد الجمعة.

- وشحة صباحا.








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