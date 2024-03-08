المؤتمرنت -

أونروا: 63 امرأة تستشهد يومياً في غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الجمعة؛ إن 63 امرأة في قطاع غزة تستشهد يومياً جراء عدوان الاحتلال المتواصل، أغلبهن أمهات.



وأفادت في بيان صدر بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار/مارس؛ بأنه في هذا اليوم "تستمر النساء في غزة في تحمل عواقب هذه الحرب الوحشية، حيث قتل ما لا يقل عن 9 آلاف امرأة، ولا يزال العديد منهن تحت الأنقاض".



وأوضحت أنه في المتوسط، تستشهد 63 امرأة يومياً في غزة، بينهن 37 أما تترك عائلاتها وراءها.



وفي وقت سابق الجمعة، نعى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، 8900 امرأة قال إنهن "قتلن بدم بارد"، فيما يعيش من بقي من النساء في ظروف "إذلال حقيقي"، تمارسه إسرائيل التي تحاكم في "العدل" الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.



وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 30878 شهيدا، في حين أصيب حتى الآن 72402، معظمهم من الأطفال والنساء.