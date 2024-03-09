المؤتمرنت -

ارتفاع شهداء سوء التغذية والجفاف بغزة إلى 23

أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 23، بعد استشهاد 3 أطفال جدد في مجمع الشفاء الطبي.



وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان مقتضب: "استشهاد ثلاثة أطفال جدد في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة نتيجة سوء التغذية والجفاف.



وبذلك “ارتفعت حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف (منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) إلى 23 شهيدًا في قطاع غزة”، بحسب القدرة.



ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.