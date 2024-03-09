المؤتمرنت -

قصف بحري يمني يستهدف مدمرات أمريكية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا سفينة وعدداًَ من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية و37 طائرة مسيرة.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوات البحرية وسلاح الجو المسير نفذا عمليتين عسكريتين نوعيتين الأولى استهدفت سفينة "PROPEL FORTUNE" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، فيما استهدفت العملية الثانية عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بـ 37 طائرة مسيرة.



وأشار البيان إلى أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح.



وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.