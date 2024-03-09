المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء الجوع في غزّة إلى 25

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء السبت، ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 25 بعد وفاة فلسطينيتين إحداهما رضيعة.



وقالت وزارة الصحة في بيان إن "طفلة تبلغ من العمر شهرين توفيت في مستشفى كمال عدوان شمال غزة وأخرى تبلغ من العمر 20 عامًا في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف".



وأضافت الوزارة: "ارتفعت حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدًا في قطاع غزة".



وتابعت: "الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط".



ولفتت الوزارة إلى أن "تزايد شهداء سوء التغذية والجفاف مقلق للغاية ويؤكد أن المجاعة شمال غزة وصلت مستويات قاتلة".