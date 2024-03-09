المؤتمرنت -

صنعاء تعلن صرف مرتبات شهر شعبان

أعلنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، اليوم، عن صرف إعاشة "كفالة" أبناء الشهداء والمفقودين، بالإضافة إلى إعاشة الأرامل، وزوجات المفقودين لشهر شعبان، بإجمالي مليار و445 مليون ريال.



وأوضحت الهيئة في بيان، أن عملية الصرف بدأت، من مساء اليوم السبت 28 شعبان 1445هـ، عبر خدمة الحوالات السريعة في مختلف المحافظات.



وأشار البيان إلى أن مشروع الإعاشة من ضمن المشاريع المستمرة، التي تقدّمها الهيئة لأسر الشهداء والمفقودين، وتعمل الهيئة على توفير الدعم والرعاية الشاملة لأسر الشهداء والمفقودين، وتسعى جاهدة لتوفير الظروف الملائمة لهم، وتعزيز دورها في رعايتهم، وتلبية احتياجاتهم الأساسية.