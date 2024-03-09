المؤتمرنت -

تمثل خطراً على السكان.. تعقُّب إسطوانات غاز منقوصة ومغشوشة

نفذت الشركة اليمنية للغاز، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نزولاً ميدانياً مفاجئاً لضبط المتلاعبين في بيع مادة الغاز بأمانة العاصمة ومصادرة الكميات التي تُباع بطرق مخالفة للمواصفات والاشتراطات.



وخلال النزول ضبطت الفرق المختصة بالشركة عدداً من أسطوانات الغاز المخالفة للمواصفات والمعايير المطلوبة، ووُجد أن تلك الأسطوانات يُهرب جزء كبير منها للسوق السوداء وتُباع بطرق عشوائية وخارج نظام الاشتراطات والضوابط، ولا يتم مراعاة الحد الأدنى من معايير السلامة والأمن، وتعبئ بطرق خاطئة وبكميات منقوصة.



وأوضح نائب وزير النفط والمعادن - القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي، أن الشركة نفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نزولاً لتفقد الوضع التمويني لمادة الغاز في مختلف المناطق بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات وتمكنت الفرق الميدانية من ضبط عدد من المخالفين.



وأكد أنه سيتم استكمال الإجراءات لإحالة المخالفين إلى النيابة المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



وأهاب الواحدي بالمواطنين عدم شراء مادة الغاز من الأسواق السوداء، كون المواد الموجودة فيها مخالفة للمواصفات ومعايير الأمن والسلامة وتمثل خطراً عليهم، مؤكداً ضرورة التوجه لشراء مادة الغاز عبر المعارض المعتمدة ومحطات البيع المباشر التي تضمن سلامة الأوزان وجودة المادة ومختلف المعايير التي تكفل حقوق المواطن وسلامته.



كما أكد أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على كل من يبيع المواد المخالفة للمواصفات وبطرق غير قانونية.



ودعا القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية في تنفيذ أعمال الرقابة والمتابعة المستمرة على محطات الغاز المسال ونقاط البيع والأسواق السوداء من أجل حماية المستهلك وضمان مطابقة المادة للمواصفات وضبط أي كميات مغشوشة أو مخالفة للمواصفات أو لها علاقة بتجار السوق السوداء.



وأشاد بتعاون الأجهزة الأمنية مع الفرق الميدانية التابعة للشركة، وإسهامها في ضبط المخالفين .. حاثاً المواطنين على التعاون مع الشركة بالإبلاغ عن أي تاجر سوق سوداء يبيع بطريقة مخالفة أو في الشوارع عبر غرفة عمليات الشركة على الرقم 01533303.



وطمأن الواحدي، المواطنين بتوفر مادة الغاز لدى الشركة بكميات كبيرة وتغطي الاحتياج.