السبت, 09-مارس-2024 الساعة: 11:44 م - آخر تحديث: 11:28 م (28: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
الشيخ / بارحمه المخترع ، رحمة الله عليه ، وُلِدَ وعاش في زمن غيرَ زمانه
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متآنية في مقابلة بن حبتور.. مع قناة اليمن اليوم
محمد عبدالمجيد الجوهري
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - نفذت الشركة اليمنية للغاز، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نزولاً ميدانياً مفاجئاً لضبط المتلاعبين في بيع مادة الغاز بأمانة العاصمة ومصادرة الكميات التي تُباع بطرق مخالفة

تمثل خطراً على السكان.. تعقُّب إسطوانات غاز منقوصة ومغشوشة

المؤتمرنت -
تمثل خطراً على السكان.. تعقُّب إسطوانات غاز منقوصة ومغشوشة
نفذت الشركة اليمنية للغاز، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نزولاً ميدانياً مفاجئاً لضبط المتلاعبين في بيع مادة الغاز بأمانة العاصمة ومصادرة الكميات التي تُباع بطرق مخالفة للمواصفات والاشتراطات.

وخلال النزول ضبطت الفرق المختصة بالشركة عدداً من أسطوانات الغاز المخالفة للمواصفات والمعايير المطلوبة، ووُجد أن تلك الأسطوانات يُهرب جزء كبير منها للسوق السوداء وتُباع بطرق عشوائية وخارج نظام الاشتراطات والضوابط، ولا يتم مراعاة الحد الأدنى من معايير السلامة والأمن، وتعبئ بطرق خاطئة وبكميات منقوصة.

وأوضح نائب وزير النفط والمعادن - القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي، أن الشركة نفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نزولاً لتفقد الوضع التمويني لمادة الغاز في مختلف المناطق بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات وتمكنت الفرق الميدانية من ضبط عدد من المخالفين.

وأكد أنه سيتم استكمال الإجراءات لإحالة المخالفين إلى النيابة المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأهاب الواحدي بالمواطنين عدم شراء مادة الغاز من الأسواق السوداء، كون المواد الموجودة فيها مخالفة للمواصفات ومعايير الأمن والسلامة وتمثل خطراً عليهم، مؤكداً ضرورة التوجه لشراء مادة الغاز عبر المعارض المعتمدة ومحطات البيع المباشر التي تضمن سلامة الأوزان وجودة المادة ومختلف المعايير التي تكفل حقوق المواطن وسلامته.

كما أكد أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على كل من يبيع المواد المخالفة للمواصفات وبطرق غير قانونية.

ودعا القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية في تنفيذ أعمال الرقابة والمتابعة المستمرة على محطات الغاز المسال ونقاط البيع والأسواق السوداء من أجل حماية المستهلك وضمان مطابقة المادة للمواصفات وضبط أي كميات مغشوشة أو مخالفة للمواصفات أو لها علاقة بتجار السوق السوداء.

وأشاد بتعاون الأجهزة الأمنية مع الفرق الميدانية التابعة للشركة، وإسهامها في ضبط المخالفين .. حاثاً المواطنين على التعاون مع الشركة بالإبلاغ عن أي تاجر سوق سوداء يبيع بطريقة مخالفة أو في الشوارع عبر غرفة عمليات الشركة على الرقم 01533303.

وطمأن الواحدي، المواطنين بتوفر مادة الغاز لدى الشركة بكميات كبيرة وتغطي الاحتياج.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أرسنال يعتلي صدارة البريميرليغ
رياضة: إنتر يعزز صدارته بنقاط بولونيا
رياضة: قادش يفاجئ أتليتكو مدريد بثنائية في الليغا
رياضة: مانشستر يونايتد يهزم إيفرتون بركلتي جزاء
رياضة: بايرن ميونخ يضرب ماينز بالثمانية
عربي ودولي: هنية يدعو إلى سرعة إغاثة غزة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يرتفع 221 نقطة
محافظات: صنعاء تصدر تحذير هام
محافظات: تدشين حملة نظافة شاملة بتعز
عربي ودولي: أبو عبيدة يكشف قتلى من أسرى العدو
عربي ودولي: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى نحو 31 ألفاً
أخبار: قصف بحري يمني يستهدف مدمرات أمريكية
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 مارس
رياضة: لامين يامال ينقذ برشلونة من فخ مايوركا
رياضة: نابولي يتعثر أمام تورينو في الكالتشيو
عربي ودولي: ارتفاع شهداء سوء التغذية في غزة إلى 23
عربي ودولي: أبو عبيدة: المجاعة تمتد للأسرى الإسرائيليين
اقتصاد: الذهب يتأهب لأفضل أداء أسبوعي
عربي ودولي: القسام: أجهزنا على قوة إسرائيلية
عربي ودولي: أونروا: 63 امرأة تستشهد يومياً في غزة
أخبار: صنعاء.. طوفان بشري تضامناً مع فلسطين
أخبار: في يومهن العالمي.. ماذا فعلت الحرب بـ"نساء غزة"؟
عربي ودولي: حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
عربي ودولي: 30878 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
أخبار: أمطار رعدية وضباب.. وتحذير للمواطنين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024