المؤتمرنت -

غزة.. ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 31 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 31045 شهيداً و72654 مصاباً، 72% منهم من الأطفال والنساء.



وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلفت 85 شهيدا و130 إصابة.



وأوضحت أن حصيلة: "سوء التغذية والجفاف في القطاع" ارتفع إلى 25 شهيدا.



وبينت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.