المؤتمرنت -

مفاجأة مدوية.. باريس يخطف (معجزة برشلونه) بمبلغ خرافي

كشف تقرير صحفي إسباني، عن مفاجأة مدوية بشأن أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.





ويأتي الحديث هنا عن الإسباني لامين يامال نجم فريق برشلونة الصاعد بقوة هذا الموسم، أحد جواهر لاماسيا لدى النادي الكتالوني.



ويٌعد الشاب الصغير صاحب الـ17 عامًا، أحد أعمدة فريق برشلونة الأساسيين في كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.





وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، بأن إدارة نادي باريس سان جيرمان، قدمت عرضًا خرافيًا لبرشلونة بقيمة 200 مليون يورو، من أجل التعاقد مع يامال.



ويأتى هذا الاهتمام البالغ، عقب أنباء مؤكدة برحيل نجم الفريق الأول، الفرنسي كيليان مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.



وسيحاول باريس سان جيرمان، إقناع برشلونة بهذا العرض، نظرًا للأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها النادي الكتالوني خلال الفترة الحالية، خاصة وأن هذا المبلغ الخرافي سيقوم بحل عديد المشاكل لدى إدارة البارسا الحالية.



وكان يامال قد تألق مساء أمس، مسجلًا هدف الفوز لبرشلونة في مباراة شاقة وصعبة أمام ريال مايوركا في افتتاح الجولة 28 من الدوري الإسباني.

