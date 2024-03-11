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المؤتمر نت - رفع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1445هـ

لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان

المؤتمرنت -
لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان
رفع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1445هـ، جاء فيها:

الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم

يسرني أن أرفع إلى شخصكم الكريم أزكى التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك 1445ه‍ ومن خلالكم إلى كافة قيادات المؤتمر وأعضائه وأنصاره، بحلول ركن الصيام هذه الفريضة التي نتزود منها بقوة العزم والإرادة والصبر.. سائلاً الله العلي الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

وبالمناسبة يطيب لي أن أحيي موقفكم الذي هو موقف حزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام في دعم معركة النضال الجديدة إلى جانب الأشقاء في فلسطين ضد العدوان الصهيوني على غزة، وهو الموقف الوطني والعروبي المشرف لليمن وشعبها وجيشها وقيادتها وسيخلده التاريخ في أنصع صفحاته المضيئة بكل ماهو إنساني واخلاقي.

الأخ الرئيس
ليس غريباً على اليمنيين وعلى المؤتمر الشعبي العام ممثلا بقيادتكم كواجب وطني وديني نصرة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة على ذلك النحو المؤلم واللاانساني من قبل العدو الصهيوني المدعوم أمريكياً وبريطانياً.

وإنه لمن دواعي الفخر أن نشاهد أبطالنا وهم يجترحون الصعاب للقيام بواجبهم الوطني والديني والأخلاقي تجاه وطنهم وإخوانهم في غزة، وهم يقضون مضاجع العدو الصهيوني المتغطرس وداعميه في البحر وعقر دار العدو بشجاعة وبسالة منقطعة النضير.

وختاما.. لا يسعني إلا أن أجدد لكم التهاني والتبريكات ولكل قيادات المؤتمر واعضائه وانصاره بهذه المناسبة الجليلة، داعياً الله عز وجل أن يهله على الجميع بالخير والسلام والسؤدد، ويعيده على وطننا وأمتنا وهما في عزة ورخاء.

وكل عام وأنتم وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام بخير..

اخوكم
فريق /ركن /دكتور قاسم لبوزة
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام








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