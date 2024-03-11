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المؤتمر نت - تحذير من أمطار غزيرة وسيول في هذه المناطق

تحذير من أمطار غزيرة وسيول في هذه المناطق

المؤتمرنت -
تحذير من أمطار غزيرة وسيول في هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات صعدة، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة وتمتد شرقاً لتشمل أجزاء من محافظات الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة وهضبة حضرموت.

ومن المتوقع كذلك هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وصحارى محافظتي حضرموت والمهرة.

وأشار المركز إلى احتمال تشكل الضباب على أجزاء من مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج.

وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ ذمار: 8 ملم، إب: 6.8، تعز ـ الحوبان: 6.2، إب ـ بعدان: 5.2، أمانة العاصمة - حدة: 4، تعزـ المطار: 1.6، صعدة: 0.9، لحج ـ طور الباحة: 0.4 ملم، المهرة ـ صرفت: 0.1، والضالع 0.1 ملم.

كما شملت الأمطار التي هطلت أجزاء من مرتفعات محافظات لحج، البيضاء، شبوة، أبين وحضرموت.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، وكذلك من استخدام الهاتف النقال والأجهزة الكهربية والتواجد بجوار الأشجار المرتفعة والأماكن العالية تجنبا لضربات البروق.

وحذر أيضاً سائقي المركبات من الرؤية المنخفضة بسبب الأمطار أو الضباب ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.








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