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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، برقية تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك من الأمين العام المساعد لقطاع المرأة الأستاذة فاطمة الخطري

الخطري تهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

المؤتمرنت -
الخطري تهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، برقية تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك من الأمين العام المساعد لقطاع المرأة الأستاذة فاطمة الخطري.. جاء فيها:


المناضل الشيخ/ صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكــرم

تحية طيبه وبعد،،

يسر القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام وفروعه على امتداد الجمهورية اليمنية أن يبعث اليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1445هـ، الذي يحل علينا وشعبنا ووطننا يعاني من عدوان وحصار غاشم.

وبهذه المناسبة الدينية العظيمة يشرفني أن أجدد لكم الوفاء والثبات في المضي تحت قيادتكم الحكيمة للحزب وقراراتكم الشجاعة لتطوير العمل المؤسسي في تنظيمنا الرائد.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي والمؤتمر الشعبي العام بالتقدم والتطور والأمن والاستقرار.

كل عام وانتم بخير

فاطمة عبدالله الخطري
الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام








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