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الأمين العام يهنئ رئيس المؤتمر وأبناء الشعب اليمني بشهر رمضان

رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1445هـ، جاء فيها:



الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



تحية طيبة وبعد:



بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1445هـ، يسرني- باسمي شخصياً ونيابة عن زملائي في الأمانة العامة وجميع قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام بكل أطره التنظيمية- أن أرفع إليكم آيات التهاني وأصدق التبريكات ومن خلالكم إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم بهذه المناسبة الدينية العظيمة.



إن شهر رمضان المبارك يهل علينا هذا العام وشعبنا اليمني العظيم وقيادته وجيشه وقواه السياسية الحرة وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله يسطرون مواقف التضامن والدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة من قبل دولة الاحتلال الصهيوني، ويواجه في الوقت نفسه عدواناً أمريكياً بريطانياً تشنه قوات هاتين الدولتين ومن تحالف معهما رداً على موقف شعبنا اليمني وقواته المسلحة المتضامن والمساند للشعب الفلسطيني وهو موقف مبدئي وثابت لا يمكن أن يتغير أو يتبدل مهما كانت التحديات والصعوبات.



وإذ نجدد تأييد ومباركة المؤتمر للعمليات العسكرية البطولية للقوات المسلحة ضد الكيان الصهيوني وفي مقاومة العدوان الأمريكي البريطاني فإننا نجدد العهد بولائنا المطلق لله ولليمن ووحدته والدفاع عنها ضد كل المؤامرات والمشاريع الصغيرة، وفي الوقت نفسه الوقوف خلف قيادتكم للمؤتمر بما يجسده هذا التنظيم الوطني من أهداف وقيم ومبادئ يمنية تؤمن بنهج الوسطية والاعتدال، وسنكون عوناً لكم في كل الظروف وفي كل الأحوال.



وفقكم الله في مهامكم الوطنية والتنظيمية وسدد على طريق الخير خطاكم وحفظ الله اليمن والمؤتمر.. وكل عام وأنتم واليمن وشعبها بألف خير ومؤتمرنا الشعبي العام في تطور وتألق وازدهار.



أخوكم/

غازي أحمد علي محسن

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام