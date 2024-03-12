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المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، استهداف سفينة أمريكية في البحرِ الأحمرِ بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة

استهداف سفينة أمريكية جديدة في البحر الأحمر

المؤتمرنت -
استهداف سفينة أمريكية جديدة في البحر الأحمر
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، استهداف سفينة أمريكية في البحرِ الأحمرِ بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القواتُ البحريةُ نفذت عملية الاستهداف للسفينةِ (Pinocchio) وكانتِ الإصابةُ دقيقةً، وذلك انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.

وأكدت استمرارَها في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ.

كما أكدت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّ عملياتِها العسكريةَ سوفَ تتصاعدُ خلالَ شهرِ رمضانَ نصرةً ودعماً وإسناداً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وللمقاومة في قطاعِ غزة.








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