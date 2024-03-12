المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 12 مارس

في مثل هذا اليوم 12 مارس استشهد وأصيب عدد من المدنيين في جرائم ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في عدد من المحافظات باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً.



ففي 12 مارس 2016، استشهدت زوجة المواطن علي علي سند وأطفاله الثلاثة وأحد أقاربه، في غارة شنها طيران العدوان على سيارتهم في الطريق العام بمديرية خولان في محافظة صنعاء.



كما شن الطيران المعادي في المحافظة نفسها سلسلة غارات على مناطق مسورة والفرضة وبران بمديرية نهم، ودمر منزلي الشهيد أحمد أبو علهان والشيخ أحمد أحمد ربيد وتضرر عدد من المنازل المجاورة، واستهدف بثلاث غارات جبل الصمع وجبل فريجة بمديرية أرحب ما أدى إلى أضرار في مراعي الأغنام.



وشن طيران العدوان غارات على مبنى المجلس المحلي وعدد من الأحياء وجولة كالتكس بمديرية المنصورة في محافظة عدن ما أدى إلى اشتعال النيران في المبنى، واستهدف بغارتين قرية تلة عزلة عبيدة بمديرية يريم في محافظة إب ما تسبب في تضرر منازل المواطنين.



طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مزارع المواطنين في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس في محافظة ذمارخلفت أضراراً فيها وفي منازل المواطنين، وشن خمس غارات على جبل هيلان والخط العام ومنطقة الحقيل بمديرية صرواح في محافظة مأرب أدت إلى أضرار بليغة في الطريق العام والممتلكات العامة والخاصة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد أربعة مواطنين في غارة شنها طيران العدوان على سيارة المواطن حامد احمد القشعة في منطقة المدارج بمديرية نهم في محافظة صنعاء، بينما استشهد ثلاثة مواطنين بينهم امرأة وجرح اثنان في غارة استهدفت سيارة تقلهم في منطقة محلي بالمديرية، كما شن خمس غارات على جبل المنارة.



واستشهد مواطن، جراء غارتين بقنبلتين عنقوديتين لطيران العدوان على إحدى المزارع في منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة.



كذلك استشهد مواطن إثر غارتين شنهما الطيران المعادي على جسر القصبة بمديرية بني سعد في محافظة المحويت فيما أصيب ثلاثة مواطنين جراء سلسلة غارات على جسري الكراشة وباب ريشة بالطريق العام الحديدة ـ صنعاء بالمديرية نفسها، وتسبب أيضاً في تدمير الجسرين وإعاقة حركة السير بالخط الرئيسي وأضرار في المباني السكنية .



طيران العدوان استهدف بغارتين مدرسة الحرس في منطقة الجراف بمديرية الثورة في أمانة العاصمة، محدثاً أضراراً بليغة في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



وشن طيران العدوان ست غارات على منطقة كهبوب في محافظة لحج، وغارتين على مدارس العمري في مديرية ذوباب، وغارتين على معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز، وغارة على معسكر الخوخة في محافظة الحديدة.



وفي محافظة صعدة شن الطيران المعادي خمس غارات على معسكر الصيفي في مديرية باقم، وأربع غارات على مناطق آل قراد في باقم والملاحيظ بمديرية الظاهر، والصوح بمديرية كتاف، وثلاث غارات على منطقة طخية بمديرية مجز.



وفي 12 مارس 2018، أصيبت امرأة وطفلاها بغارة لطيران العدوان دمرت منزلهم بمديرية رازح في محافظة صعدة، في حين تعرضت مناطق متفرقة بالمديرية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف أضراراً في ممتلكات المواطنين ومنازلهم.



وشن الطيران في المحافظة نفسها أربع غارات على منطقة طخية بمديرية مجز وثلاث غارات على منطقة أضيق ووادي آل أبو جبارة وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، واستهدف بست غارات موقع الطلعة في نجران.



وشن طيران العدوان غارتين على مزرعة المرشدية بمديرية زبيد في محافظة الحديدة، وخمس غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغارة على كهبوب في محافظة لحج، وست غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



طيران العدوان شن غارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب خلفتا أضراراً في مزارع المواطنين، في حين استهدف المرتزقة بالمدفعية عدداً من المنازل بالمديرية.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيبت امرأة ورجل برصاص المرتزقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، وقصفوا بأكثر من 30 صاروخ كاتيوشا و 15 قذيفة مدفعية منطقة الفازة بالمديرية.



واستهدف مرتزقة العدوان بالمدفعية غرب التحيتا ومزارع المواطنين في الفازة، كما قصفوا بعدد من قذائف المدفعية منطقة الشجن وبالرشاشات الثقيلة شرق قرية الكوعي في مديرية الدريهمي، وأطلقوا ثلاثة صواريخ موجهة باتجاه فندق الاتحاد في منطقة 7 يوليو السكنية، واستهدفوا بـ11 قذيفة مدفعية جولة موبايل وباتجاه سيتي ماكس بمدينة الحديدة.



واندلع حريق كبير في أحد الهناجر التجارية بمنطقة 7 يوليو السكنية نتيجة قصف مكثف للمرتزقة على المنطقة، واستهدفوا الأحياء السكنية ومنازل ومزارع المواطنين بـ 45 صاروخا و241 قذيفة مدفعية، ونيران الأسلحة المتوسطة والخفيفة.



وشن طيران العدوان خمس غارات على منطقة المندلة وغارة على مركز مديرية كشر في محافظة حجة، واستهدف بغارة سوق المغربة بالمديرية، وتسع غارات على كتاف وست على البقع ومثلها على باقم وست على رازح في محافظة صعدة، وغارة قبالة نجران، وأربع غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وثلاث غارات على مديرية برط، وغارتين على مديرية المتون في محافظة الجوف.



وفي 12 مارس 2020، ارتكبت عناصر تنظيم القاعدة التابعة للعدوان جريمة قتل بحق رجل وزوجه وطفله بعد التقطع لسيارتهم في منطقة الظهرة بمديرية القريشية في محافظة البيضاء.



وشن طيران العدوان غارتين على عزلة العطن بمديرية بكيل المير، و15 غارة على جمارك ومدينة حرض في محافظة حجة، وعشر غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب، وسبع غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



واستهدف الطيران المعادي بغارتين شبكة الاتصالات بمديرية ساقين في محافظة صعدة، وبغارة شبكة الاتصالات في جبل المفتاح بمديرية حيدان، ما أدى إلى توقف خدمة الاتصالات بالكامل، وشن ثلاث غارات على مديرية الظاهر الحدودية، فيما استهدف الجيش السعودي بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح خلف أضراراً في ممتلكات المواطنين.



وفي محافظة الحديدة، استهدف المرتزقة نقاط رقابة ضباط الارتباط في الخامري والصالح وكيلو 16 وسيتي ماكس بقذائف هاون والرشاشات الثقيلة والمتوسطة ما أدى إلى اشتعال الحريق داخل مبنى رقابة سيتي ماكس ، وقصفوا بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية مناطق عديدة، واستهدفوا شارع صنعاء بمدينة الحديدة بعدد من صواريخ الكاتيوشا، وبالمدفعية والرشاشات شارع صنعاء وحارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية، فيما استحدثت جرافة عسكرية تابعة للمرتزقة تحصينات قتالية في شارع الـ 50 بالمدينة.



وأطلق المرتزقة خمسة صواريخ كاتيوشا بإتجاه قريتي محل الشيخ والزعفران بمنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي، كما تضررت ممتلكات المواطنين إثر قصف المرتزقة بـ 13 قذيفة مدفعية منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف وغارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة واستهدف بـ15 غارة مديرية صرواح وبغارتين مديرية مدغل في محافظة مأرب خلفت أضراراً في الممتلكات العامة والخاصة..



وشن الطيران التجسسي أربع غارات على منطقة الفازة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في المنظر وقرب شارع الـ50، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وفي 12 مارس 2022، استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران بقصف للجيش السعودي بالمدفعية والصواريخ والرشاشات على منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على مديرية الظاهر.



طيران العدوان شن غارة على منطقة الضباب في محافظة تعز، و12 غارة على مديرية حرض، وغارة على مديرية حيران في محافظة حجة واستهدف بست غارات مديريات الوادي والجوبة ورغوان في محافظة مأرب.



وشن الطيران التجسسي أربع غارات على مديرية حيس وغارتين على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.