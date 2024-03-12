الثلاثاء, 12-مارس-2024 الساعة: 08:40 م - آخر تحديث: 08:00 م (00: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
الشيخ / بارحمه المخترع ، رحمة الله عليه ، وُلِدَ وعاش في زمن غيرَ زمانه
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متآنية في مقابلة بن حبتور.. مع قناة اليمن اليوم
محمد عبدالمجيد الجوهري
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة وتشكل الضباب على عدد من المحافظات، خلال الـ24 ساعة القادمة

أمطار غزيرة وضباب.. والأرصاد يحذر المواطنين

المؤتمرنت -
أمطار غزيرة وضباب.. والأرصاد يحذر المواطنين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة وتشكل الضباب على عدد من المحافظات، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات صعدة، حجة، عمران، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة وغرب الجوف.

وقد تمتد الأمطار شرقاً لتشمل أجزاء من محافظات الضالع، البيضاء، ومرتفعات لحج، أبين، غرب شبوة وهضبة حضرموت.

وقال المركز إنه يتوقع أيضاً هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمرتفعات المحاذية لها وصحارى محافظتي حضرموت والمهرة.

وأشار إلى احتمال تشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج وغرب شبوة.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ ذمار: 10.5 ملم، المحويت : 7.0، ريمة : 0.1ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر المواطنين من استخدام الهاتف النقال والأجهزة الكهربائية والتواجد بجوار الأشجار المرتفعة والأماكن العالية تجنباً لضربات البروق.

كما حذر سائقي المركبات من الرؤية المنخفضة بسبب الأمطار أو الضباب ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول، ومرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر وباب المندب وجنوب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة شدة الرياح.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: تشيلسي يهزم نيوكاسل في البريميرليغ
رياضة: أودينيزي يعبر لاتسيو بثنائية
رياضة: ألميريا يعادل إشبيلية في الوقت القاتل
أخبار: مجيديع يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
أخبار: الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان
أخبار: الخطري تهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
أخبار: غارات أمريكية على صعدة
اقتصاد: سعر نفط عمان ينخفض
عربي ودولي: الصحة العالمية تحذر من تفشي الجوع في غزة
أخبار: صنعاء تجري ترتيبات لفتح طريق الضالع – عدن
أخبار: المبعوث الأممي: نأمل اقتراب اليمن من السلام
فنون ومنوعات: لمزيد من السعادة.. تجنبوا هذه العادات
أخبار: دعوة لإسكات الأسلحة بغزة بمناسبة رمضان
أخبار: سلسلة غارات عدوانية جديدة على الحديدة
علوم وتقنية: الكشف عن عنصر غذائي يؤخر الشيخوخة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء الجوع في غزة إلى 27
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 31112
أخبار: تحذير من أمطار غزيرة وسيول بهذه المناطق
أخبار: لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 11 مارس
رياضة: ليفركوزن يواصل زحفه نحو لقبه الأول
أخبار: السيد عبدالملك الحوثي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
رياضة: ريال مدريد يعزز صدارته للدوري الإسباني
أخبار: بن حبتور يهنئ رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان
فنون ومنوعات: مواعيد عرض مسلسل صدفة لريهام حجاج
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024