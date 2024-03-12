المؤتمرنت -

أمطار غزيرة وضباب.. والأرصاد يحذر المواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة وتشكل الضباب على عدد من المحافظات، خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات صعدة، حجة، عمران، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة وغرب الجوف.



وقد تمتد الأمطار شرقاً لتشمل أجزاء من محافظات الضالع، البيضاء، ومرتفعات لحج، أبين، غرب شبوة وهضبة حضرموت.



وقال المركز إنه يتوقع أيضاً هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمرتفعات المحاذية لها وصحارى محافظتي حضرموت والمهرة.



وأشار إلى احتمال تشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج وغرب شبوة.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ ذمار: 10.5 ملم، المحويت : 7.0، ريمة : 0.1ملم.



كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



وحذر المواطنين من استخدام الهاتف النقال والأجهزة الكهربائية والتواجد بجوار الأشجار المرتفعة والأماكن العالية تجنباً لضربات البروق.



كما حذر سائقي المركبات من الرؤية المنخفضة بسبب الأمطار أو الضباب ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول، ومرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر وباب المندب وجنوب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة شدة الرياح.