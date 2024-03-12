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أخبار
المؤتمر نت - المرتزقة يحاصرون لجنة فتح طريق صنعاء - الضالع – عدن

مليشيا المرتزقة تحاصر اللجنة المشتركة لفتح طريق صنعاء - الضالع - عدن

المؤتمرنت -
مليشيا المرتزقة تحاصر اللجنة المشتركة لفتح طريق صنعاء - الضالع - عدن
أقدمت المليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة العدوان، اليوم، على محاصرة اللجنة الرئاسية والعسكرية المكلفة بالتنسيق لفتح طريق صنعاء - الضالع- عدن.

وذكر رئيس اللجنة- وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال ،غالب مطلق، أن مرتزقة العدوان قاموا بمحاصرة اللجنة الرئاسية والعسكرية بمنطقة الزيلة في مريس بمحافظة الضالع ويواصلون استهدافهما بكل أنواع الأسلحة.

وأوضح أن اللجنتين الرئاسية والعسكرية وبرفقتهما العشرات من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية كانوا قد وصلوا إلى منطقة مريس في إطار التنسيق والترتيبات لفتح طريق صنعاء - الضالع - عدن، إلا أن مرتزقة العدوان قاموا بمنعهم سعيًا لإفشال أي جهود لفتح الطريق.

وناشد الوزير مطلق كافة الجهات والمنظمات للتدخل لرفع الحصار عن اللجنة الرئاسية والعسكرية والمشايخ والوجهاء حفاظا على أرواحهم.








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