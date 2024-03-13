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البُنّ اليمني في يومه الوطني.. أجـور شحـن داخليـة مرتفعـة ونكهـات خارجيـة مضروبـة
أكد عاملون في زراعة وإنتاج وتصدير البُنّ اليمني على ريادة البن اليمني عالمياً لجهة جودته العالية ونكهاته الفريدة، وهو مايعني تبعاً لذلك ارتفاع أسعاره في الأسواق الخارجية وتربعه صدارة القهوة عالمياً..
مشيراً إلى استفادتهم من المعرض والمهرجان في تعريف الجمهور وعُشَّاق القهوة بمنتجات البُن، والبيع مباشرة للمواطنين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف بين عدد واسع من المشاركين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية..
ولفت المطري إلى عمليات غش يتعرض لها البُنّ اليمني خارجياً.. "أصبح محارَباً خارجياً ومن مصادر خارجية"، موضحاً أن البن اليمني يتميز بنكهات فريدة وعندما يتم خلط بُن يمني مع خارجي فيتسبب ذلك في إضعاف نكهة البُن اليمني وإفسادها.