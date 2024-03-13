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المؤتمر نت - قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز "إن إسرائيل تجتث شعبا من جذوره"

مقررة أممية: إسرائيل تجتث شعبا من جذوره

المؤتمرنت -
مقررة أممية: إسرائيل تجتث شعبا من جذوره
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز "إن إسرائيل تجتث شعبا من جذوره"، في وصفها للعدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على قطاع غزة.

وتعليقا على منشور للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أمس كتبت فرانشيسكا في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إن المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأطفال في غضون 5 أشهر وقعت في منطقة بمساحة مدينة فيلادلفيا الأميركية.

وقال لازاريني في منشوره أمس إن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات.

وشارك لازاريني في منشوره رسما بيانيا أعد بناء على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يظهر عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة في الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 29 فبراير/شباط الماضيين وعدد الأطفال الذين قُتلوا في الحروب في السنوات الأربع الماضية.

وأظهر الرسم البياني أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب خلال السنوات الأربع الماضية بالعالم بلغ 12 ألفا و193، بينما بلغ عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة أكثر من 12 ألفا و300 طفل.

ورغم دخول شهر رمضان، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى الإبادة الجماعية.








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