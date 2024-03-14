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المؤتمر نت - حذرت وزارة الخارجية من أن تدهور الوضع في قطاع غزة سيمتد إلى أماكن أبعد بكثير مما يتصور العدو الصهيوني وداعميه

الخارجية: تدهور الوضع في غزة سيمتد إلى أماكن أبعد بكثير

المؤتمرنت -
الخارجية: تدهور الوضع في غزة سيمتد إلى أماكن أبعد بكثير
أدانت وزارة الخارجية استمرار انتهاج العدو الصهيوني سياسة التجويع والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، للشهر الخامس على التوالي.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان، إلى أن سياسة التجويع تلك تتزامن مع التصعيد العسكري الذي دمر كافة مناطق القطاع وبالأخص استهداف المنازل السكنية والمساجد التي أغلب ضحاياها من النساء والأطفال وكبار السن.

وأكد البيان أن الجمهورية اليمنية قيادةً وحكومةً وشعباً ثابتة في موقفها الإنساني والأخلاقي الداعم للفلسطينيين وأن عملياتها العسكرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي ستستمر في استهداف السفن المملوكة للكيان الصهيوني ودولتي العدوان الأمريكي ـ البريطاني، أو تلك المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة حتى يتم إنهاء العدوان ودخول المساعدات الغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عرقلة.

ونوه إلى أن تدهور الوضع في قطاع غزة سيمتد إلى أماكن أبعد بكثير مما يتصور العدو الصهيوني وداعميه.

وجدد البيان الدعوة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز إلى تحمل المسؤولية والاستجابة لمطالب شعوبها بممارسة الضغوط الجادة على مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين الأبرياء التي حددها ميثاق الأمم المتحدة.

كما دعا إلى الضغط بشكل جدي على واشنطن والعواصم الداعمة للكيان الصهيوني لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.








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