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المؤتمر نت - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 160 يوماً، إلى 31 ألفاً و341 شهيداً، و73 ألفاً و134 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء

31341 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

المؤتمرنت -
31341 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 160 يوماً، إلى 31 ألفاً و341 شهيداً، و73 ألفاً و134 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان لها اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 69 شهيداً و110 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويشهد قطاع غزة أزمة إنسانية مروعة نتيجة قطع الاحتلال خدمات الكهرباء والوقود والمياه، في وقت يؤكد فيه العديد من المنظمات وفرق الإغاثة أن المساعدات الإنسانية التي وصلت للقطاع حتى الآن ضئيلة جداً، مقارنة بحجم الاحتياجات الطارئة.








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