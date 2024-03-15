المؤتمرنت -

عبدالسلام: اليمن اتجه نحو التصعيد

أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، أن اليمن اتجه نحو التصعيد بمطاردة السفن الإسرائيلية في المحيط الهندي ومنعها من الإبحار باتجاه الرجاء الصالح.



وقال عبد السلام في منشور له على منصة "إكس"، " أمام تمادي العدوان على غزة نؤكد أن اليمن اتجه نحو التصعيد بمطاردة السفن الإسرائيلية في المحيط الهندي ومنعها من الإبحار باتجاه الرجاء الصالح".



وأضاف" إن على شركات الشحن الدولية المرتبطة بإسرائيل أن تأخذ هذا التصعيد بكل جدية، وأن تدرك أن أي سفينة لها صلة بـ"إسرائيل" فهي عرضة للصواريخ اليمنية".