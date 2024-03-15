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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابو راس برقيات تهانٍ من عدد من قيادات الاحزاب السياسية

قيادات سياسية تهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

المؤتمرنت -
قيادات سياسية تهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابو راس برقيات تهانٍ من عدد من قيادات الاحزاب السياسية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1445هـ،
حيث تلقى برقية تهنئة بهذه المناسبة من خالد جيوب الردفاني الأمين العام لحزب جبهة التحرير عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديموقراطي جاء فيها :

معالي الاخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس.. رئيس المؤتمر الشعبي العام..المحترم...
تحيه طيبه.. وبعد..

يسرنا اصالة عن أنفسنا وبالنيابة عن قيادات وقواعد حزب جبهة التحرير أن نرفع إلى معاليكم بآسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك
حيث تعد هذه المناسبة الدينية العظيمة تجسيدا وتجليا روحانيا لقيم الرحمة الربانية التي شمل الله تعالى بها الامة الاسلامية من خلال شعائر شهر رمضان المبارك لنستدرك من خلالها عظمة المولى عز وجل، ونستدرك من خلال تلك الشعائر قدسية التراحم والتعاون والوحدة الدينية بين سائر المسلمين في شتى بقاع الدنيا
سائلين من الله تعالى في هذا الشهر الفضيل أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يشملنا وإياكم برحمته وغفرانه بإذنه تعالى.
وكل عام وانتم بخير

كما تلقى رئيس المؤتمر برقية مماثلة من الاخ عبدالمجيد الحنش الأمين العام للحزب الناصري الديمقراطي عبر فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للاخ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، والى كل قيادات وكوادر
المؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول الشهر الكريم شهر رمضان المبارك.

وعبر الحنش عن أمله في أن يكون شهر رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة و العزة والتقدم لشعبنا اليمني العظيم وأمتنا العربية والاسلامية.








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