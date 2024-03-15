المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 15 مارس

في مثل هذا اليوم 15 مارس استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الأعيان المدنية في مختلف المحافظات، مرتكباً جرائم بشعة راح ضحيتها عدد من المدنيين.



ففي 15 مارس 2016، استشهد 113 مواطنا بينهم امرأتان، وأصيب أكثر من 44 آخرين، في غارتين شنهما طيران العدوان على سوق الخميس ومطعم شعبي بمديرية مستبأ في محافظة حجة.



وأصيب مواطنان جراء غارة شنها طيران العدوان على سيارة المواطن علي الخضيري بمدينة ذُوباب في محافظة تعز، كما استهدف بسلسلة غارات مناطق الجحملية العليا بمديرية صالة وتبة السلال القريبة من القصر الجمهوري ما أدى إلى أضرار في عشرات المنازل.



واستهدف الطيران المعادي بغارات أخرى منطقة الحوبان شرقي مدينة تعز أدى إلى تضرر عدد من المنازل وتضرر بعض منشآت حديقة التعاون ، واستهدف منطقة وادي حنش القريب من مصنع السمن والصابون ومناطق أخرى في شارع الستين شمال غرب المدينة.



وشن طيران العدوان 11 غارة على منطقة العرقوب بمديرية خولان في محافظة صنعاء، أسفرت عن أضرار بليغة في الأراضي الزراعية ومراعي الأغنام.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد المواطن عبدالعزيز النجار بقصف مدفعي شنه مرتزقة العدوان على مزرعته في منطقة الفيض بمديرية المتون في محافظة الجوف.



واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب خمسة آخرين في غارات شنها طيران العدوان على منطقة الركوة بمديرية الصفراء في محافظة صعدة, وشن غارتين على جبل مندبة بمديرية باقم, و 15 غارة على مناطق متفرقة في مديرية البقع.



وشن طيران العدوان غارتين على منطقة الحول وغارتين على محطة بترول في منطقة محلي وألقى قنبلة عنقودية على قرية رمادة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، ملحقا أضراراً بليغة في الممتلكات الخاصة ومزارع المواطنين، وتدمير المحطة بشكل كلي.



الطيران المعادي شن غارتين على بيت حاميم بالشريجة في محافظة لحج, وغارتين على مديرية حرض في محافظة حجة، وغارتين على منطقة الساق بمديرية عسيلان في محافظة شبوة, وسبع غارات على جزيرة كمران في محافظة الحديدة.



وشن طيران العدوان غارتين شمال معسكر العمري بمديرية ذوباب، وغارتين على جبل النار في المخا، وغارة على منطقة الكسارة في البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز، فيما قصفت بارجات العدوان بأربعة صواريخ شرق منطقة يختل شمال المخا.



وفي 15 مارس 2018، أصيب مواطن بغارة لطيران العدوان استهدفت مزرعة في منطقة آل حجلان بمديرية صرواح في محافظة مأرب، كما شن خمس غارات على مناطق متفرقة بالمديرية، خلفت أضرارا في منازل ومزارع المواطنين.



وأصيب مواطنان جراء أربع غارات شنها طيران العدوان على محمية برع في محافظة الحديدة، وأصيبت امرأة وطفلتان جراء غارة على منزلهن في مديرية التحيتا، كما شن ثماني غارات على مديرية باجل، وست غارات على مديرية الجراحي وثلاث جنوبها، وأربع غارات على مديرية التحيتا، خلفت جميعها أضراراً في ممتلكات المواطنين.



وأصيب طفل جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الغاشم في مديرية رازح بمحافظة صعدة.



طيران العدوان شن في المحافظة نفسها غارة على جبل شعير وثلاث غارات على منطقتي آل صبحان والسداد بمديرية باقم، وغارة على أبراج الاتصالات بجبل بن عريج في مديرية ساقين، وغارتين على منطقة الأزهور بمديرية رازح الحدودية، فيما تضررت مزارع المواطنين في مناطق متفرقة من المديرية جراء القصف الصاروخي والمدفعي السعودي الذي استهدف أيضاً مناطق متفرقة من مديريتي شدا ومنبه ما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين.



طيران العدوان شن غارة على موقع الطلعة في نجران واستهدف بغارة أخرى مرتزقته بموقع بجل في جيزان.



وشن طيران العدوان 13 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارتين على شعب المحرق بمدينة القاعدة في محافظة إب، وثلاث غارت على منطقة المجاوحة والحنشات بمديرية نهم في محافظة صنعاء، خلفت أضراراً في مزارع وممتلكات المواطنين.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد خمسة مواطنين جراء غارة شنها طيران العدوان على منطقة خدلان بمديرية مستبأ في محافظة حجة، كما شن غارة على منطقة قريات في العبيسة بمديرية كشر.



وشن طيران العدوان أربع غارات على الطريق المؤدي إلى منطقة الكدحة بمديرية الوازعية وغارة على منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز، وغارتين على منطقة المدفون بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وغارتين على منطقة الأزقول بمديرية سحار في محافظة صعدة، ما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين.



وفي محافظة الحديدة، قصف مرتزقة العدوان بأكثر من 65 قذيفة مدفعية وبالعيارات الرشاشة مزارع وممتلكات المواطنين في مديرية التحيتا، واستهدفوا قريتي الشجن والكوعي بمديرية الدريهمي بعدد من قذائف الهاون والعيارات الثقيلة، وتعرضت مناطق متفرقة بالمديرية لقصف مدفعي بالرشاشات المتوسطة.



وفي 15 مارس 2020، استشهد مواطن وأصيب عدد آخر جراء اعتداءات المرتزقة على الأحياء السكنية القريبة من شارع الـ50 بمدينة الحديدة، كما أصيب أحد أفراد التموين في نقطة رقابة الارتباط المشتركة في الخامري بنيران أسلحة المرتزقة المتوسطة على النقطة.



وأصيب مواطن بجروح بشظايا مدفعية المرتزقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بثلاث قذائف هاون منازل المواطنين في قرية الشجن بمدينة الدريهمي ، وقصفت طائرة بدون طيار تابعة للعدوان مدينة الدريهمي.



وقصف المرتزقة رقابات الصالح وكيلو 16 والمنظر، واستحدثوا خمسة تحصينات قتالية في الجبلية و شارع الـ 50 وكيلو 16 وقصفوا بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف قرى آهلة بالسكان بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، وشن الطيران المعادي خمس غارات على منطقة الأعروش بمديرية خولان، وأربع غارات على مديرية نهم في محافظة صنعاء، وغارة على منطقة بيت حنش وادي حباب بمديرية صرواح في محافظة مأرب.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، واستهدف بـ14 غارة مديرية صرواح وبثلاث غارات مديرية مدغل في محافظة مأرب خلفت أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة.



واستحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 بمدينة الحديدة ومنطقة المنظر بمديرية الدريهمي ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بـ 207 صواريخ وقذائف مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة، فيما شن الطيران التجسسي خمس غارات على منطقة كيلو16 والدريهمي ومنطقة الفازة بمديرية التحيتا.



وشن الطيران المعادي غارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وغارة على الربوعة في عسير.



وفي 15 مارس 2022، وأصيب مواطنان بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.



وشن الطيران التجسسي غارة على مديرية حيس في محافظة الحديدة، في حين قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة، واستحدثوا تحصينات قتالية في منطقة الجبلية ومديرية مقبنة في محافظة تعز.



طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية الوادي وأربع غارات على مديريتي الجوبة وصرواح في محافظة مأرب، واستهدف بـ 12 غارة مديرية حرض، وبخمس غارات مديريات حيران وميدي وعبس في محافظة حجة.