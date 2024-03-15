المؤتمرنت -

أمطار غزيرة ورياح قوية.. وتحذير من والسيول

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هبوب رياح قوية جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب، وهطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع هبوب رياح نشطة إلى قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 16-26 مع هبات قد تصل إلى 36 عقدة.



وذكر أنه من المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، المحويت، صنعاء، ذماروالمرتفعات الشمالية الغربية المحاذية لسهل تهامة.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطة الرصد الجوي في حجة بلغت 03.0ملم، كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، المحويت، عمران، صنعاء، وذمار وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



ونبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة شدة الرياح.



ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



وحث سائقي المركبات على الطرقات الجبلية على عدم عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.