الجمعة, 15-مارس-2024 الساعة: 10:05 م - آخر تحديث: 10:04 م (04: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المثقف أحمد محفوظ عُمر فَقيد الأدب اليَماني الحُر في ذِكرى غِيابهِ الأربعين
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متآنية في مقابلة بن حبتور.. مع قناة اليمن اليوم
محمد عبدالمجيد الجوهري
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - قالت وزارة الصحة في غزة، إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغت 31 ألفاً و490 شهيداً و73 ألفاً و439 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 31 ألفاً و490

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 31 ألفاً و490
قالت وزارة الصحة في غزة، إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغت 31 ألفاً و490 شهيداً و73 ألفاً و439 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة في القطاع خلفت 149 شهيداً و300 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ161، برا وبحرا وجوا، الأمر الذي تسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: سعر نفط عمان يرتفع 60 سنتا
عربي ودولي: القسام تنسف قوة صهيونية راجلة
أخبار: قيادات سياسية تهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
أخبار: عدوان أمريكي بريطاني على الحديدة وحجة
رياضة: تأهل ليفربول وليفركوزن وأتالانتا وروما
عربي ودولي: مجزرة طحين جديدة في مدينة غزة
فنون ومنوعات: نيكول سابا: حياتي الشخصية خط أحمر
علوم وتقنية: فوائد الموز لصحة القلب
أخبار: عبدالسلام: اليمن اتجه نحو التصعيد
رياضة: ميلان وبنفيكا إلى ربع نهائي اليوروبا ليغ
مجتمع مدني: مصر.. فتوى هامة بشأن التراويح
عربي ودولي: دولة عربية تسحب الجنسية من 36 شخصاً
عربي ودولي: حماس تدعو للنفير والرباط بالاقصى
أخبار: الحديدة.. 4 غارات عدوانية على بيت الفقيه
عربي ودولي: 31341 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: مركز الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 14 مارس
أخبار: أحزاب سياسية تهنئ أبو راس بشهر رمضان
رياضة: أتلتيكو يهزم إنتر ويتأهل لربع نهائي الأبطال
عربي ودولي: 6 شهداء و83 مصاباً بنيران إسرائيلية في غزة
رياضة: سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس فرنسا
رياضة: دورتموند يبلغ ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة: "ريمونتادا" بورنموث تقتل طموح لوتون تاون
عربي ودولي: النمسا تطرد دبلوماسيَين روسيين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024