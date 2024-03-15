المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 31 ألفاً و490

قالت وزارة الصحة في غزة، إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغت 31 ألفاً و490 شهيداً و73 ألفاً و439 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة في القطاع خلفت 149 شهيداً و300 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية



وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ161، برا وبحرا وجوا، الأمر الذي تسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك.