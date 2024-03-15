المؤتمرنت -

في العاصمة صنعاء.. طوفان ينتصر لغزة

شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم، خروجاً مليونياً في مسيرة "رمضان اليمن .. طوفان ينتصر لغزة"، استمراراً لمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم.



وهتفت السيول البشرية التي تدفقت إلى ميدان السبعين، بالشعارات المؤكدة على استعداد كل الشعب اليمني للجهاد ضد أعداء الأمة والشيطان الأكبر أمريكا وبريطانيا والعدو الإسرائيلي، والجهوزية التامة لخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.



ورفعت الحشود العلمين اليمني والفلسطيني.. مؤكدة قوة وصلابة موقف اليمن قيادة وشعبا تجاه نصرة غزة وفلسطين حتى إيقاف العدوان والحصار الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.



وجددت التأكيد على استمرار خروج الشعب اليمني نصرة لأبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة تجسيدا للانتماء للإسلام والقيم العظيمة، مؤكدةً أن الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني والأمريكي بحق أبناء الشعب الفلسطيني فاقت كل جرائم الحروب في العالم، أمام صمت دولي وتواطؤ أممي واضح ومفضوح، وتخاذل عربي وإسلامي مخٍز ومذل.



وأشارت إلى أنه أمام تلك الجرائم المتكررة يقف الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بكل ثبات وصمود أسطوري منقطع النظير، يصوم نهاره ويقيم عباداته وبطونه خاوية واثقاً بالله ومعتمداً عليه حتى تحقيق النصر.



ولفت المشاركون، إلى أن الشعب اليمني هو الحاضر بفعالياته وأنشطته وعملياته العسكرية دون كلل ولا ملل ولا عوائق أو أعذار تقعده عن نصرة الشعب الفلسطيني، وقد خرج في هذا اليوم من أيام شهر رمضان المبارك.



فيما أكد بيان صادر عن المسيرة المليونية، استمرار الشعب اليمني في الخروج المليوني المشرف في كل الميادين والساحات نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، معتبرا ذلك جهادا في سبيل الله ومن أعظم القربات عند الله في هذا الشهر العظيم شهر الصبر والجهاد.



وجدد مباركة وتأييد الشعب اليمني قرار قائد الثورة والقوات المسلحة في توسيع الموقف المناصر والمؤيد للشعب الفلسطيني والمتمثل في منع مرور السفن الاسرائيلية والمتجهة إلى الكيان الصهيوني عبر المحيط الهندي.



ووجه الشعب اليمني دعوته ونداءه إلى الشعوب العربية والإسلامية أن يكون لها موقفا واضحا ومشرفا مما يجري لأبناء دينها في فلسطين من قتل وتجويع وانتهاك للإنسانية والآدمية، وأضاف متسائلاً: "هل يطيب لهم العيش وتناول ألذ المأكوَّلات والمشروبات في هذا الشهر الكريم وهم يسمعون أنين وصراخ الشعب الفلسطيني يموت جوعا وقتالاً وحصاراً".



وبارك البيان، العمليات النوعية والمستمرة للمقاومة الفلسطينية التي تكبد العدو الصهيوني الخسائر البشرية والمادية والمعنوية وكذلك العمليات التي ينفذها محور المقاومة في لبنان والعراق.



وثمن العمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية باستهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى الكيان الصهيوني وعمليات الردع للعدوان الأمريكي البريطاني باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية والبارجات والمدمرات التي تحاول ثني الشعب اليمني عن موقفه الثابت والتزامه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني.



ودعا بيان المسيرة المليونية، القوات المسلحة اليمنية إلى تنفيذ المزيد من تلك العمليات النوعية ضد العدو الصهيوني الغاصب حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة.



وحذر من المحاولات المستمرة لعسكرة البحر الأحمر من قبل الأمريكيين والسعي لتوريط بعض الدول معها في ذلك.. مؤكداً أن أي عمليات تصعيدية ستواجه بتصعيد أقوى وأشد وقد أعذر من أنذر.



وجدد البيان، الدعوة إلى بذل الجهود المتواصلة لنصرة الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل والإمكانات ومن أهمها المقاطعة الكاملة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لها باعتبار ذلك جهادا في سبيل الله وفي متناول الجميع.