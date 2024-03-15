الجمعة, 15-مارس-2024 الساعة: 11:37 م - آخر تحديث: 11:25 م (25: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المثقف أحمد محفوظ عُمر فَقيد الأدب اليَماني الحُر في ذِكرى غِيابهِ الأربعين
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متآنية في مقابلة بن حبتور.. مع قناة اليمن اليوم
محمد عبدالمجيد الجوهري
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، استهداف سفينة إسرائيلية ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية

استهداف سفن إسرائيلية ومدمرة أمريكية في "الأحمر" والمحيط الهندي

المؤتمرنت -
استهداف سفن إسرائيلية ومدمرة أمريكية في "الأحمر" والمحيط الهندي
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، استهداف سفينة إسرائيلية ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية، والطائرات المسيرة، وتنفيذ ثلاث عمليات ضد ثلاث سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائرات المسيرة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوات البحرية نفذت عملية استهداف لسفينة (pacific 01) الإسرائيلية في البحر الأحمر وذلك بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة.

وأضاف البيان أن سلاح الجو المسير نفذ عمليةَ استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.

وأكدت القوات المسلحة، توسيعِ نطاقِ عملياتِها ضدَّ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المرتبطةِ بالإسرائيليِّ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ لتشملَ المحيطَ الهنديَّ طريقَ رأسِ الرجاءِ الصالح، محذرة كافة السفن بعدم المرور من طريقِ رأسِ الرجاءِ الصالحِ، ما لم فإنَّها ستكونُ هدفاً مشروعاً لها.

وأشار البيان إلى تنفيذ ثلاث عمليات ضدَّ ثلاثِ سُفُن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهنديِّ وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ والطائراتِ المسيرةِ وقد حققت العمليات الثلاث أهدافها بنجاح.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: شيرين تكشف عن ظلم أهلها
علوم وتقنية: في اليوم العالمي للنّوم... إليكم هذه النّصائح
اقتصاد: سعر نفط عمان يرتفع 60 سنتا
عربي ودولي: القسام تنسف قوة صهيونية راجلة
أخبار: مهنئا أبو راس بحلول رمضان .. الرهوي يشدد على تقوية الجبهة الداخلية
أخبار: قيادات سياسية تهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
أخبار: عدوان أمريكي بريطاني على الحديدة وحجة
رياضة: تأهل ليفربول وليفركوزن وأتالانتا وروما
عربي ودولي: مجزرة طحين جديدة في مدينة غزة
فنون ومنوعات: نيكول سابا: حياتي الشخصية خط أحمر
علوم وتقنية: فوائد الموز لصحة القلب
أخبار: عبدالسلام: اليمن اتجه نحو التصعيد
رياضة: ميلان وبنفيكا إلى ربع نهائي اليوروبا ليغ
مجتمع مدني: مصر.. فتوى هامة بشأن التراويح
عربي ودولي: دولة عربية تسحب الجنسية من 36 شخصاً
عربي ودولي: حماس تدعو للنفير والرباط بالاقصى
أخبار: الحديدة.. 4 غارات عدوانية على بيت الفقيه
عربي ودولي: 31341 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: مركز الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 14 مارس
أخبار: أحزاب سياسية تهنئ أبو راس بشهر رمضان
رياضة: أتلتيكو يهزم إنتر ويتأهل لربع نهائي الأبطال
عربي ودولي: 6 شهداء و83 مصاباً بنيران إسرائيلية في غزة
رياضة: سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس فرنسا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024