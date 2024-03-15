المؤتمرنت -

استهداف سفن إسرائيلية ومدمرة أمريكية في "الأحمر" والمحيط الهندي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، استهداف سفينة إسرائيلية ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية، والطائرات المسيرة، وتنفيذ ثلاث عمليات ضد ثلاث سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائرات المسيرة.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوات البحرية نفذت عملية استهداف لسفينة (pacific 01) الإسرائيلية في البحر الأحمر وذلك بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة.



وأضاف البيان أن سلاح الجو المسير نفذ عمليةَ استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.



وأكدت القوات المسلحة، توسيعِ نطاقِ عملياتِها ضدَّ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المرتبطةِ بالإسرائيليِّ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ لتشملَ المحيطَ الهنديَّ طريقَ رأسِ الرجاءِ الصالح، محذرة كافة السفن بعدم المرور من طريقِ رأسِ الرجاءِ الصالحِ، ما لم فإنَّها ستكونُ هدفاً مشروعاً لها.



وأشار البيان إلى تنفيذ ثلاث عمليات ضدَّ ثلاثِ سُفُن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهنديِّ وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ والطائراتِ المسيرةِ وقد حققت العمليات الثلاث أهدافها بنجاح.