المؤتمرنت -

اليونيسف: تضاعف سوء التغذية الحاد في شمال غزة

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن واحد من كل ثلاثة أطفال دون سن الثانية في شمال قطاع غزة، يعاني من سوء التغذية الحاد، جراء القيود على توصيل المساعدات.



وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، قالت "يونيسيف" في بيان لها، أن "سوء التغذية بين الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات مدمرة وغير مسبوقة في قطاع غزة، بسبب الآثار واسعة النطاق للحرب والقيود المستمرة على توصيل المساعدات".



وأشارت إلى "وفاة ما لا يقل عن 23 طفلا في شمال قطاع غزة بسبب سوء التغذية والجفاف في الأسابيع الأخيرة".



وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف، كاثرين راسل : إن "السرعة التي تطورت بها أزمة سوء التغذية الكارثية هذه في غزة صادمة، خاصة عندما تكون المساعدة التي تشتد الحاجة إليها جاهزة على بعد أميال قليلة".



وأضافت : "لقد حاولنا مرارا وتكرارا تقديم مساعدات إضافية ودعونا إلى معالجة تحديات الوصول التي واجهناها لأشهر".



وأظهرت فحوصات اليونيسيف التي أجريت لأول مرة في خان يونس، في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، أن "28 بالمئة من الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد، وأكثر من عشرة بالمئة منهم يعانون من الهزال الشديد".



ولليوم الـ161، يواصل جيش العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة امريكية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.