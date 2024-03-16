المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي الشيخ عبده علي قرعة بوفاة والدته

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبده علي صالح قرعة، عضو اللجنة الدائمة، رئيس فرع المؤتمر بمديرية النادرة محافظة إب، في وفاة والدته الفاضلة.



وعبر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته للشيخ عبده علي صالح قرعة وشقيقه ذياب وباقي أفراد الأسرة في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنآ إليه راجعون”..