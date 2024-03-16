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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ يحيى حزام سواء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني الاجتماعي

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ يحيى حزام سواء

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة الشيخ يحيى حزام سواء
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ يحيى حزام قايد سواء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني الاجتماعي.

وأشاد الوهباني في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ أحمد يحيى حزام سواء، وإخوانه محمد ويحيى وعبدالله، بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية وإسهاماته الاجتماعية وجهوده المتميزة في إصلاح ذات البين.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لأسرة الفقيد وكافة آل سواء بمديرية أرحب محافظة صنعاء في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








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