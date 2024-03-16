المؤتمرنت -

المرتضى: مستعدون لصفقة تبادل أسرى شاملة

جدد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، استعدادهم لإنهاء معاناة جميع الأسرى، وفق قاعدة "الكل مقابل الكل".



وقال المرتضى في منشور له على منصة "إكس"، "نؤكد استعدادنا وجهوزيتنا للدخول في صفقة تبادل شاملة وكاملة لجميع الأسرى من الطرفين".



وأضاف، "أتمنى أن يشهد شهر رمضان المبارك هذا العام صفقة تبادل للأسرى مماثلة لصفقة التبادل في العام الماضي"، مؤكداً أن "تعنت المرتزقة ورفضهم تنفيذ الاتفاق الموقع من الطرفين أفشل هذه الصفقة".



وأشار المرتضى إلى أن "ما يروج له المرتزقة بأن هناك عفواً عن كل أسراهم ليس صحيحاً، والهدف منه التبرير على فشلهم وعجزهم وعرقلتهم لتنفيذ الصفقات المتفق عليها محلياً ودولياً".