المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 16 مارس

في مثل هذا اليوم 16 مارس، شن العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي غارات استهدفت المناطق الآهلة بالسكان وخزانات المياه والمزارع والطرق وقوارب الصيادين باستخدام القنابل العنقودية مرتكباً جرائم بحق الشعب اليمني.



ففي 16 مارس 2016، دمر طيران العدوان بغارة مشروع خزان المياه التابع لمديرية حريب بيحان في محافظة مأرب، وشن غارة على منطقة المقهد شرق المتون في محافظة الجوف أسفرت عن احتراق سيارة المواطن حمود رقام.



استهدف طيران العدوان بسلسلة غارات منطقة سوفتيل بالحوبان ومحيط القصر الجمهوري وحي السلال المجاور في مدينة تعز ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل ونزوح كثير من الأسر، كما شن غارات على أنحاء متفرقة بمنطقة الجند ووادي عرش ما أدى إلى تضرر منازل ومزارع ومنشآت عامة.



وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقة العرقوب بمديرية خولان في محافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار بليغة في الأراضي الزراعية.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد سبعة مواطنين بينهم مفقودون وأصيب ثمانية آخرين في غارة شنها طيران العدوان على قارب صيد لمواطنين بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، كما شن أكثر من 30 غارة على منطقتي المجيريف والحسينية بمديريتي التحيتا وبيت الفقيه.



استشهدت امرأة برصاص قناصة مرتزقة العدوان في منطقة الكدحة بمديرية المعافر في محافظة تعز، وقصفت بارجات العدوان بأربعة صواريخ شرق منطقة يختل شمال المخا فيما شن الطيران غارة على المنطقة نفسها، وثلاث غارات شمال المخا، وغارة على قرية الهاملي شرق المخا، وغارتين على معسكر خالد، وغارة على مديرية موزع.



وألقى طيران العدوان قنبلة عنقودية على إحدى المزارع في منطقة آل مغرم بمديرية باقم في محافظة صعدة وشن 15 غارة على مناطق متفرقة في البقع، وغارتين على منطقتي الحجر والسهلين في آل سالم وثلاث غارات على منطقة الإمارة وغارة على المليل بمديرية كتاف، في حين قصفت مدفعية الجيش السعودي منطقة آل الشيخ في مديرية منبه.



وشن الطيران المعادي غارتين على منطقة حيد بن عقيل بمديرية عسيلان، وألقى قنبلتين ضوئيتين على منطقتي الساق والصفراء في محافظة شبوة، وشن أربع غارات على جمارك حرض، وغارة على ميدي في محافظة حجة، وغارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب، وألقى 15 قنبلة ضوئية على جبل هيلان ومنطقة المخدرة في المديرية نفسها.



وفي 16 مارس 2018، استهدف طيران العدوان بثلاث غارات منطقة سودة عدان بمديرية عيال سريح، وبغارتين منطقة عجمر بمديرية حوث في محافظة عمران، وشن في محافظة الحديدة غارتين على منزل مواطن شرق مديرية حيس وغارتين على مزرعة مواطن بمنطقة الغوادر في مديرية بيت الفقيه، وغارتين على مديرية الجراحي.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقتي الأزهور والقد بمديرية رازح الحدودية، وتسع غارات على منطقة فرد بمديرية كتاف، في حين تعرضت مناطق متفرقة بمديريات رازح ومنبه وشدا لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، خلف أضراراً في مزارع وممتلكات المواطنين.



وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على موقعي السديس والشرفة في نجران.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهدت طفلة وأصيبت امرأتان من النازحين في إحدى المزارع بمديرية المراوعة في محافظة الحديدة جراء استهدافهن بالمدفعية من قبل مرتزقة العدوان.



وشن المرتزقة قصفاً مكثفاً بالمدفعية والرشاشات الثقيلة والأسلحة المتوسطة استهدف مناطق متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية وما جاورها وباتجاه مطار الحديدة، كما قصفوا بأكثر من 40 قذيفة مدفعية و10 صواريخ كاتيوشا وبالعيارات الرشاشة قرية الزعفران في كيلو 16 بمديرية الدريهمي واستهدفوا بالرشاشات المتوسطة قريتي الكوعي والشجن في المديرية، وبالمدفعية والعيارات الرشاشة باتجاه قرية محل الشيخ في كيلو 16، وبأكثر من 30 قذيفة مدفعية منطقة الفازة وجنوب المدينة بمديرية التحيتا.



وقصف الجيش السعودي بالصواريخ والمدفعية، منازل وممتلكات المواطنين بمديرية باقم وقرى آهلة بالسكان بمديرية منبه الحدودية، فيما شن الطيران غارة على منطقة بني معين بمديرية رازح في محافظة صعدة، وغارتين على مدينة حرض في محافظة حجة.



وفي 16 مارس 2020، شن طيران العدوان أكثر من 26 غارة على مناطق المشجح والهلول وهيلان والمخدرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب مستخدماً قنابل عنقودية.



وفي محافظة الحديدة، استهدف المرتزقة بصواريخ الكاتيوشا حي الشهداء السكني ومناطق متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية وبالرشاشات المتوسطة حارة الضبياني وما جاورها في المنطقة، كما قصفوا بثماني قذائف مدفعية شمال وشرق حيس، وبعدد من قذائف الهاون منطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي وأطلقوا أكثر من 40 قذيفة مدفعية على مزارع وممتلكات المواطنين في المنطقة.



وقصف المرتزقة 16 بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، أحد المصانع في منطقة كيلو 16 وبالرشاشات والمدفعية قريتي الدحفش والشجن في أطراف مدينة الدريهمي، وقصفوا أيضاً بقذائف هاون منازل المواطنين في قرية الشجن.



وهاجم المرتزقة نقاط ضباط الارتباط في رقابات الخامري والصالح وكيلو16 والمنظر، وقصفوا بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وأربع غارات على منطقة وسوق المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة، وأربع غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استهدفت طائرة أمريكية بدون طيار بصاروخ موجه بالليزر سيارة مجهولة أثناء دخولها في تجمع لسيارات المواطنين بحي جو النسيم شرق مدينة مأرب ما أسفر عن سقوط قتلى كانوا على متن السيارة وإصابة عدد من المواطنين بالقرب منها.



كما استهدف طيران العدوان بـ20 غارة مديرية صرواح وشن غارتين على مديرية مدغل في المحافظة نفسها.



وشن طيران العدوان ست غارات على مديرية حيران وعزلة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، وغارة على مديرية خارف في محافظة عمران.



وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على مديرية الظاهر وغارة على منطقة البقع قبالة نجران.



وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي 11 غارة على منطقة المنظر بمديرية الدريهمي، ومنطقة الفازة بمديرية التحيتا وشارع الخمسين بمدينة الحديدة، والطيران الحربي غارة على مديرية الصليف.



فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في المنظر وقصفوا بـ 430 صاروخاً وقذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي 16 مارس 2022، استشهد خمسة مدنيين من أسرة واحدة في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة جراء انفجار مخلفات للعدوان، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية واستحدثوا تحصينات قتالية وشن الطيران التجسسي ست غارات على مناطق متفرقة بالمحافظة.



وأصيبت امرأة نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في منطقة طلان بمديرية حيدان في محافظة صعدة ما أدى إلى بتر قدمها، في حين شن الطيران غارة على البقع قبالة نجران.



واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات مديريتي الجوبة والوادي في محافظة مأرب، وبغارتين مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وشن 12 غارة على مديرية حرض وغارتين على مديرية حيران وغارتين على منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة.