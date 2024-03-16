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المؤتمر نت - تشهد العاصمة صنعاء وضواحيها، في هذه الأثناء هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من أمطار متفرقة على عدة محافظات

هطول أمطار على صنعاء.. والأرصاد يحذر

المؤتمرنت -
هطول أمطار على صنعاء.. والأرصاد يحذر
تشهد العاصمة صنعاء وضواحيها، في هذه الأثناء هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع نشاطاً للرياح على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تصل أقصى سرعة لها إلى 32 عقدة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار وريمة.

وأشار المركز إلى درجات حرارة مرتفعة في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية بسبب تلاشي الغطاء السحابي ، وتصل أقصى سرعة للرياح إلى 20 عقدة في الصحارى تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطة الرصد الجوي في عمران: 04.0 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، صنعاء والمحويت وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في المرتفعات الشمالية الغربية المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

كما نبه المواطنين في مناطق وسط وجنوب الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له من الأتربة والرمال المثارة بفعل الرياح النشطة، وفي المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة والأتربة والرمال.








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