المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 31553

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 31 ألفاً و553 شهيداً، بالإضافة إلى إصابة 73 ألفاً و546 مصاباً.



وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و112 مصابا.



وأوضحت الوزارة أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 162 على التوالي، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، الأمر الذي تسبب في مزيد من المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك.