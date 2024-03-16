المؤتمرنت -

عـاجـل.. توجيهات رئاسية بفتح الطرقات

التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم، مشايخ محافظة مأرب.



جرى خلال اللقاء مناقشة مستوى الأداء التنموي في مأرب، وعلى وجه الخصوص موضوع فتح الطرقات.



وفي اللقاء، أكد فخامة الرئيس، أن المجلس السياسي الأعلى أول من دعا ووجه بفتح الطرقات لتخفيف معاناة المواطنين، ولكن المرتزقة ماطلوا وتنصلوا من التنفيذ.



ووجه الرئيس المشاط، الجهات العسكرية والسلطة المحلية بالبدء بالترتيبات اللازمة لفتح طريق صنعاء – صرواح - مأرب، وطريق البيضاء – مراد- مأرب.



وبارك مشايخ محافظة مأرب، الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة اليمنية في منع السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني من المرور من البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.



وأكدوا جاهزيتهم العالية لتنفيذ أي خيارات يتخذها قائد الثورة لنصرة الشعب الفلسطيني وكذا الاستعداد لخوض معركة" الفتح الموعود والجهاد المقدس" والتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني.