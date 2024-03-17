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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد علي مصير العامري، عضو المجلس المحلي بمديرية قفل شمر

الشريف يعزي بوفاة الشيخ محمد علي العامري

المؤتمرنت -
الشريف يعزي بوفاة الشيخ محمد علي العامري
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد علي مصير العامري، عضو المجلس المحلي بمديرية قفل شمر، بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن.

وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى نجل الفقيد علي محمد علي مصير العامري وباقي أفراد الأسرة، وكافة آل العامري في عزلة بني العامري مديرية قفل شمر محافظة حجة، عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام.

وأشاد الشريف بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وإسهاماته في خدمة المجتمع وتعزيز العمل المحلي.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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